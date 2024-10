In Cala Millor könnten die Einheimischen und Besucher am 1. November 2024 ihre Regenschirme benötigen. Laut dem neuesten Wetterbericht wird an diesem Tag mäßiger Regen erwartet. Trotz der regnerischen Bedingungen halten die Temperaturen ein angenehmes Niveau, perfekt für ein gemütliches Beisammensein in den zahlreichen Indoor-Aktivitäten, die Cala Millor zu bieten hat. Darüber hinaus weisen die neuesten Wetterinformationen auf einen interessanten Mix aus Luftdruck und Luftfeuchtigkeit hin, der das Wettergefühl auf dieser schönen Insel unverwechselbar machen könnte.

Temperaturdetails: Milder Herbsttag trotz Regen

Die Temperaturen an diesem Tag liegen zwischen 19,3ºC und 20,15ºC, und zwar unabhängig von der Regenwahrscheinlichkeit, die bei 100% liegt. Am Morgen wird mit etwa 19,39ºC gerechnet, während die Temperaturen tagsüber auf 19,72ºC und am Nachmittag auf 19,64ºC steigen werden. Selbst in der Nacht bleiben die Temperaturen mit 19,64ºC vergleichsweise angenehm und sorgen für eine komfortable Nachtruhe.

Gefühlte Temperaturen: Angenehme thermische Wahrnehmung

In Bezug auf das thermische Gefühl, das sich von den tatsächlichen Temperaturen unterscheiden kann, können wir morgens mit einem gefühlten Wert von 19,71ºC rechnen. Tagsüber wird dieses Gefühl auf etwa 20,02ºC ansteigen und am Nachmittag nahezu gleich bleiben mit einem erwarteten Wert von 20,04ºC. Nachts wird die gefühlte Temperatur mit 19,96ºC wieder leicht abfallen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Beschauliche Bedingungen

Was die atmosphärischen Bedingungen betrifft, so liegt der Luftdruck bei 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 87 Prozent. Dies könnte zu einem allgemein feuchten und wohl möglicherweise nebligen Gefühl führen. Der Wind wird etwa 9,13m/s aus einer Richtung von 73º wehen, mit Windböen, die Geschwindigkeiten von bis zu 12,24m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 79%, was die trüben und regnerischen Bedingungen unterstreicht, die für diesen Tag erwartet werden. Abschließend, obwohl das Wetter in Cala Millor am 1. November 2024 regnerisch und ein wenig trüb zu sein scheint, sorgt die angenehme Temperatur für einen gemütlichen Herbsttag. Denken Sie also daran, Ihren Regenschirm mitzunehmen und das Beste aus diesem tollen Inselwetter zu machen. Bis zum nächsten Bericht, bleiben Sie sicher und genießen Sie das Wetter!