Ein kühler Morgen begrüßt die Bewohner von Port d'Andratx, begleitet von leichtem Regen, der die idyllischen Straßen dieses charmanten Hafens auf Mallorca bedeckt. Die Voorhersage kündigt einen gemäßigten Tag an, mit Temperaturen, die in einem angenehmen Bereich von 19,64 ºC bis 22,31 ºC schwanken werden. Die Anziehungskraft dieser malerischen Region wird durch die erfrischende, regnerische Atmosphäre nur noch verstärkt, das Thermometer verspricht einen Tag voll allherbstlichen Charmes und natürlicher Schönheit auf unserer beliebten Insel.

Temperaturspanne im Detail

Der Morgen begrüßt uns mit milden 20,14 ºC, während die Temperatur zur Tagesmitte auf etwa 22,2 ºC ansteigt. Am Nachmittag wird sie leicht auf 20,93 ºC absinken und in der Nacht schließlich auf 19,98 ºC fallen. Trotz des leichten Regens wird uns die Natur eine angemessene Temperatur bieten, um den Tag in vollen Zügen zu genießen.

Gefühlte Temperaturen im Blickpunkt

Interessanterweise entspricht das tatsächliche thermische Gefühl den gemessenen Temperaturen nur annähernd. Am Morgen wird das thermische Gefühl bei etwa 20,32 ºC liegen, gegen Mittag auf 22,46 ºC steigen und am Nachmittag wieder auf 21,22 ºC absinken. Die kühle Brise in der Nacht lässt uns bei gefühlten 20,31 ºC friedlich schlafen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Drücken wir auf zur letztendlichen Analyse des Tages: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Mit einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 76% verspricht dieser Tag, ein Paradebeispiel für die bekannte maritime Klimatologie Mallorcas zu sein. Ein moderater Wind mit einer Geschwindigkeit von 5,71 m/s und Böen bis zu 9,25 m/s aus Richtung 69º wird den Gauklern der Ostseite des Hafens sicherlich eine frische Brise bescheren. Mit einer fast klaren Wolkendecke, die nur 9% des Himmels bedeckt, wird jedoch trotz der Regenwahrscheinlichkeit von 100% eine überraschende Sonne uns besuchen. Trotz des vorhergesagten leichten Regens bietet das bezaubernde Port d'Andratx auf Mallorca eine perfekte Kulisse für einen gemütlichen Spaziergang entlang der Küste oder einfach nur, um einen warmen Tee auf der Terrasse zu genießen.