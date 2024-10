Willkommen in Santanyí am ersten November 2024! Für alle, die sich fragen "Wie wird das Wetter heute?", haben wir die aktuellsten Informationen direkt für Sie. In der malerischen Gemeinde im Südosten von Mallorca erwartet uns heute ein leichter Regen. Begleiten Sie uns auf unserer Reise durch die Wetterlagen von Morgen bis Nacht, inklusive Temperaturen, gefühlte Temperaturen, atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Windstärke.

Temperaturen: Mildes Herbstwetter in Santanyí

Kühle 19,46 Grad Celsius begrüßen uns bei Sonnenaufgang, während wir einen Höhepunkt von 21,52 Grad Celsius am Tag erwarten. Die Temperaturen halten sich relativ konstant mit 20,77 Grad Celsius am Tage und 20,24 Grad Celsius am Nachmittag. Auch die Nacht verspricht mit moderaten 19,91 Grad Celsius ein angenehmes und behagliches Klima.

Gefühlte Temperaturen: Etwas wärmer als die tatsächlichen Werte

Trotz der relativ milden Temperaturen zeigt das Thermometer ein etwas anderes Bild. Morgens fühlt es sich an wie 20,09 Grad Celsius, während es am Tag auf gefühlte 21,04 Grad Celsius steigt. Der Nachmittag bleibt mit gefühlten 20,67 Grad Celsius nahezu unverändert, während die Nacht uns mit komfortablen 20,33 Grad Celsius erwartet.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Herbstliche Bedingungen

Die herbstliche Saison zeigt sich mit einem stabilen atmosphärischen Druck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 82 Prozent. Ein erfrischender Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8,56 m/s in Richtung 64 Grad, wobei es zu Böen mit bis zu 12,08 m/s kommen kann. Die Wolkendecke beläuft sich auf 55 Prozent, was eine hohe Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent sicherstellt. Santanyí begrüßt den November also unbeschwert mit sanftem Regen, stabilen Temperaturen und lebhafter Herbstbrise. Nie war es einfacher, den Alltag zu durchbrechen und sich in den wunderschönen Gassen und Stränden von Santanyí der friedlichen Melancholie des Herbstes hinzugeben. Bleiben Sie warm und genießen Sie die ruhige Schönheit dieser besonderen Jahreszeit auf Mallorca. Bis zum nächsten Wetterupdate!