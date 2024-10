Willkommen, liebe Leserinnen und Leser, auf unserer täglichen Wetterseite. Heute blicken wir auf die Wetterprognose für den 01. November 2024 in Santa Ponsa, Mallorca. Ein leichter Regen wird erwartet, eine alltägliche Erscheinung für diese Jahreszeit auf der Insel. Lassen Sie uns mehr Einzelheiten für diesen Tag betrachten.

Der Temperaturverlauf des Tages

Der Tag beginnt mit einer milden morgendlichen Temperatur von 19.06ºC, die bis zum Mittag auf 22.36ºC ansteigt, den Höhepunkt des Tages erreicht. Am Nachmittag kühlt es leicht auf 20.03ºC ab. Und wenn die Sonne untergeht, können wir eine Nachttemperatur von 19.18ºC erwarten. Es scheint, als ob der Übergang in den Winter beginnt, mit einer minimalen Temperatur von 18.66ºC und einer maximalen von 22.7ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen liegen durchweg etwas höher als die tatsächlichen Thermometerwerte. Sie beginnen bei 19.24ºC am Morgen, erreichen 22.56ºC am Mittag und liegen am Nachmittag bei 20.31ºC. Für die Nachtschwärmer unter Ihnen, die gefühlte Temperatur wird rund 19.5ºC betragen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die weiteren Atmosphärenbedingungen betrifft, so liegt der barometrische Druck bei 1020 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%. Der herbstliche Wind wird erwartungsgemäß flüchtig sein mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6.61 m/s, die aus Richtung 73º weht. Aber Achtung vor den Böen: diese können Geschwindigkeiten von bis zu 11.34 m/s erreichen. Abschließend sei noch erwähnt, dass der bedeckte Himmel auf Santa Ponsa zu 14% bedeckt sein wird. Doch vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%.

Das war's für das heutige Wetterupdate. Bleiben Sie sicher und trocken da draußen, liebe Leser!