Herzlich willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht für Cala Rajada. Wie gewohnt versorgen wir Sie mit allen wichtigen Informationen rund um das Wetter in Ihrem Lieblingsort auf Mallorca. Heute berichten wir über die wettertechnische Situation am 1. November und schildern alle besonderen Bedingungen, die Sie für Ihren Tag in Cala Rajada berücksichtigen sollten.

Die Temperaturen Zwar kündigt sich der mäßige Regen an, doch dürfen wir uns auf angenehme Temperaturen freuen. Die Höchsttemperatur wird knapp über 20 Grad liegen. Kundig sollte die Temperatur bei etwa 20.33ºC ihren Höhepunkt erreichen, wobei das Thermometer morgens schon 19.9ºC und am Abend circa 20.05ºC anzeigen wird. Die niedrigste Temperatur des Tages liegt bei milden 19.73ºC. Gefühlte Temperaturen Das Gefühl auf der Haut ist oftmals entscheidender als die tatsächliche Thermometeranzeige. So kann es morgens mit 20.24ºC gefühlt etwas wärmer sein als die tatsächliche Temperatur. Tagsüber wird das thermische Gefühl bei rund 20.49ºC liegen und gegen Abend nur geringfügig auf 20.44ºC absinken. In der Nacht können wir mit gefühlten 20.36ºC rechnen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck wird für den 1. November 1021 hPa betragen, während die Luftfeuchtigkeitsrate bei hohen 88% liegt. Stellen Sie also sicher, dass Sie einen Schirm dabei haben, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Der Wind bläst mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 9.71m/s aus einer Richtung von 79º und könnte in Böen bis zu 12.26m/s erreichen. Die Wolkendecke verharrt bei einer Dichte von 69%, was uns einen eher grauen Himmel beschert. Wir wünschen Ihnen trotz des Regens einen angenehmen Tag in Cala Rajada. Bleiben Sie gesund und vergessen Sie den Schirm nicht, ganz gleich, ob Sie vor Ort leben oder als Besucher unterwegs sind. Wir freuen uns, Sie auch morgen wieder mit dem Wetterbericht versorgen zu dürfen.