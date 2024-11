Mallorca steht an diesem Feiertagsfreitag vor einer schweren Unwetterfront, die sich bereits in Valencia verheerend ausgewirkt hat. Dort richtete das Höhentief (in Spanien "Dana" genannt) durch sintflutartige Regenfälle und Sturmböen erhebliche Zerstörungen an und forderte mit mindestens 158 Toten einen hohen Tribut. Nun trifft das gleiche Tiefdruckgebiet, das für die dramatischen Überschwemmungen und tragischen Verluste in Valencia verantwortlich ist, auch auf die Baleareninseln und zwingt die Behörden zur Vorsicht.

Wetterwarnung Orange: Heftiger Regen und Gewitter erwartet Die staatliche Wetterbehörde Aemet hat für ganz Mallorca ab 10 Uhr die Warnstufe Orange ausgerufen. Bernat Amengual, stellvertretender Sprecher des staatlichenspanischen Wetteramts Aemet auf den Balearen, erklärt, dass starke bis sehr starke Regenfälle und Gewitter die Insel bis Samstagmorgen beeinträchtigen könnten. Besonders der Osten Mallorcas ist gefährdet: Hier wird mit anhaltendem, heftigem Regen gerechnet, der zu weiteren Überschwemmungen führen könnte. Laut Amengual sind Regenmengen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde möglich. In besonders betroffenen Gebieten des Inselostens könnten die Niederschläge in nur wenigen Stunden sogar 120 Liter erreichen. Die Warnung gilt zunächst bis Samstagmorgen, 2. November, um 8 Uhr, doch Änderungen sind je nach Entwicklung des Unwetters nicht ausgeschlossen. Behörden warnen vor gefährlichen Überschwemmungen Die Auswirkungen der "Dana" werden von den Meteorologen genauestens beobachtet. "Wie schnell sich die Wetterfront über Mallorca hinwegbewegen wird, ist noch unklar, aber die Gefahr ist real und aktuell", betont Amengual. Die Vorhersagemodelle lassen hoffen, dass sich die Unwetterfront zu Beginn der kommenden Woche abschwächen könnte, aber die Gefahr schwerer Regenfälle bleibt akut. Ähnliche Nachrichten Zahl der Toten nach Unwetter auf dem Festland steigt auf mindestens 158 Mehr ähnliche Nachrichten Angst und Vorsicht unter der Bevölkerung Die dramatischen Ereignisse in Valencia haben bei der mallorquinischen Bevölkerung Besorgnis ausgelöst. Viele Inselbewohner fürchten die schweren Regenfälle und möglichen Überschwemmungen, die bereits in Valencia zu Tod und Zerstörung führten. Zwar geht Amengual davon aus, dass Mallorca nicht ganz so stark betroffen sein wird wie die spanische Mittelmeerküste, doch er mahnt zur Vorsicht und rät den Bürgern, aufmerksam die Warnungen zu verfolgen. Atención a los chubascos y tormentas!! Pueden ser localmente fuertes o muy fuertes, hasta 50 l/m2 en una hora y, preferentemente en Menorca y este y nordeste de Mallorca, ser persistentes llegando a acumular los 120 l/m2 en 12 horas. Tmáx 22-25ºC. Radar: https://t.co/yIVcGIyph7 pic.twitter.com/LRn5NRWE5W — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 1, 2024 Auch nach dem besonders gefährdeten Freitag wird die Lage auf Mallorca am Wochenende angespannt bleiben. Die Prognosen für Samstag deuten auf bewölkten Himmel und starke Schauer hin, die insbesondere im Osten und Nordosten der Insel zu weiteren Überschwemmungen führen könnten. Gegen Abend wird eine leichte Beruhigung erwartet, jedoch bleibt das Risiko örtlich starker Schauer und Gewitter bestehen. Die Temperaturen werden stabil bleiben, und der Wind weht aus östlicher und nordöstlicher Richtung. Sonntag bringt kaum Entspannung Am Sonntag wird ebenfalls wechselhafte Witterung mit erneut starken Schauern und Gewittern erwartet. Die Temperaturen bleiben unverändert oder sinken leicht. Die Behörden rufen die Bürger auf, die Warnhinweise zu beachten und sich auf mögliche weitere Entwicklungen des Unwetters vorzubereiten. Die Erinnerung an die Katastrophe in Valencia ist noch frisch, und die Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft. Es wird empfohlen, Aktivitäten im Freien einzuschränken und aufmerksam die aktuelle Wetterlage zu verfolgen.