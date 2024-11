Der Herbst zeigt heute sein unfreundliches Gesicht in Palma, der Hauptstadt der schönen Baleareninsel Mallorca. Die Vorhersage für den heutigen 2. November 2024 kennzeichnet Regen von großer Intensität. Die metereologischen Aspekte wie Temperatur, gefühlte Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windstärke wurden sorgfältig analysiert, um den Bewohnern und Besuchern der Insel einen detaillierten und informativen Ausblick auf das heutige Wetter zu geben.

Der Temperaturverlauf

Für die heutige Temperatur sind ein Minimum von 17,8ºC und ein Maximum von 24,74ºC vorgesehen. Die Morgenstunden beginnen mild mit etwa 18,27ºC, die Tageshöchsttemperatur von 24,49ºC wird mittags erreicht. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 20,1ºC ab, während es in der Nacht auf rund 18,58ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen

Nicht nur die tatsächliche Temperatur ist wichtig, sondern auch die gefühlte Temperatur spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um das Wohlbefinden geht. Heute Morgen liegt die gefühlte Temperatur bei etwa 18,55ºC, tagsüber liegt sie bei etwa 24,46ºC. Am Nachmittag wird sie auf etwa 20,31ºC absinken und in der Nacht wird sie bei etwa 18,82ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt heute bei 1018 hPa. Damit befinden wir uns in einem Bereich von meteorologischer Normalität. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 56%, was ziemlich typisch für dieses Wetter ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,44m/s in Richtung 58º, mit Böen von bis zu 8,49m/s. Es ist anzumerken, dass die Wolkendecke heute nur 2% beträgt, aber die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Seien Sie also auf starken Regen vorbereitet.