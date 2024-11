Freuen Sie sich auf einen kühlen und feuchten Tag in der malerischen Stadt Alcúdia. Der Himmel zeigt sich mit einer Wolkendecke von 24%, während uns mäßiger Regen begleitet. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% empfehlen wir Ihnen, Ihre Aktivitäten heute auf Innenbereiche zu verlagern.

Die Temperatur - Mild trotz Regenfälle

Der Thermostat gibt uns für heute Tag eine minimal erwartete Temperatur von 19.36ºC vor und erreicht im Laufe des Tages ein Maximum von 22.64ºC. Der Morgen beginnt mit 19.54ºC, klettert tagsüber auf 22.41ºC, kühlt am Nachmittag auf 20.03ºC ab und schließt mit einer nächtlichen Temperatur von 19.7ºC. Trockene und angenehm milde Temperaturen also trotz des regnerischen Wetters.

Gefühlte Temperatur – Ein Tag wie in Frühling

Die gefühlten Temperaturen zeigen, dass trotz des mäßigen Regens, der uns den ganzen Tag begleiten wird, das Klima recht mild bleibt. Morgens fühlt es sich an wie 19.9ºC, tagsüber wie 22.69ºC, am Nachmittag erwarten uns 20.41ºC und in den nächtlichen Stunden fühlt es sich an wie 20.1ºC. Anziehen empfehlen wir Ihnen also vor allem die Regenjacke, bei diesen Temperaturen sollte ein leichter Pullover ausreichen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Ein feuchter Tag mit mäßigen Winden

Der Atmosphärendruck beträgt heute 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit zeigt sich mit einem Prozentsatz von 76%. Ein Tag also, der sich eher feucht anfühlen wird. Der Wind weht in Richtung 83º mit einer Geschwindigkeit von 6.76m/s. Böen können mit bis zu 9.73m/s stärker ausfallen. Ein herbstlicher Tag also, der sich eher nach Frühling anfühlt.