Willkommen zu unseren täglichen Wettervorhersagen für Cala Millor. Heute, am 02. November 2024, verspricht das Wetter mäßigen Regen und gemäßigte Temperaturen zu bringen. Setzen Sie also Ihre Regenjacke auf und bereiten Sie sich auf einen gemütlichen Tag zuhause vor, denn das Wetter lädt heute eher zum Verweilen in den eigenen vier Wänden ein.

Die Tages-Temperaturprofil Den morgendlichen Thermometerstand können wir mit 18.95ºC vorhersagen, wobei dieser zum Tageshoch von 21.33ºC am Mittag ansteigt. Doch lassen Sie sich nicht täuschen, denn mit Einbruch des Nachmittags sinken die Temperaturen allmählich wieder auf 19.66ºC. Unsere Nacht wird mit einer milden Temperatur von 19.49ºC erwartet, vermutlich aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Interessanterweise werden die gefühlten Temperaturen etwas höher sein als die tatsächlichen Messwerte. Morgens haben wir ein thermisches Gefühl von 19.28ºC, das sich am Tag auf 21.58ºC erhöht. Am Nachmittag sinkt es leicht auf 20.01ºC ab, bevor wir uns auf eine etwas wärmere Nacht mit 19.9ºC freuen können. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein Blick auf die Altitude lässt uns einen atmosphärischen Druck von 1019 hPa feststellen, was als relativ normal gilt. Die Luftfeuchtigkeitsrate liegt bei 79%, also vergessen Sie nicht, Ihre Haut mit einer guten Feuchtigkeitscreme zu versorgen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.55m/s aus Richtung 78º. Zudem erwarten wir Böen von bis zu 11.51m/s, was die Nutzung eines Regenschirms zur Herausforderung machen könnte. Zusammenfassend kann man sagen, dass es heute in Cala Millor einen mäßig regnerischen Tag mit gemäßigten Temperaturen und Windböen geben wird. Vergessen Sie also nicht, Ihr Haus gut vorzubereiten und sich warm und trocken zu halten. Bleiben Sie dran für weitere Updates in unserer täglichen Wettervorhersage.