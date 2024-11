Willkommen zu unserer heutigen Wettervorhersage für Port d'Andratx, Mallorca. Wir erwarten, dass der 2. November 2024 ein eher regnerischer Tag wird, ideal für gemütliche Wohnzimmer-Abende. Mit Temperaturen zwischen 19.08ºC und 22.66ºC, verspricht der Tag ein ausgewogenes Wetter mit gelegentlicher Frische dank mäßigem Regen. Keine SonnenGönnung, sondern eher der Favorit aller Regenschirme.

Temperaturverlauf für den Tag

Wie wir alle wissen: Das Thermometer lügt nie. Es werden am frühen Morgen moderate 19.59ºC erwartet. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf angenehme 22.13ºC, um am Nachmittag auf erfrischende 21.24ºC zu fallen. In der Nacht wird es wieder etwas kühler, mit einem Wert von 20.21ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen oder auch "RealFeel" Temperaturen werden ähnlich wie die tatsächlichen Temperaturen verlaufen. Morgens starten wir mit einem gefühlten Wert von 19.82ºC, dieser steigt dann auf 22.28ºC zur Mittagszeit. Für den Nachmittag is ein leichter Temperaturabfall auf 21.46ºC vorhergesagt, während wir die Nacht mit einer gefühlten Temperatur von 20.45ºC zum Abschluss bringen.

Unterwegs mit Schirm und Windjacke?

Und wie steht es um den Wind und andere Faktoren? Der Atmosphärendruck bleibt stabil bei 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 72%. Ein leichter bis mäßiger Wind mit einer Geschwindigkeit von 6.36 m/s aus Richtung 64º weht über die Insel. Hierbei sind auch stärkere Böen mit bis zu 8.04 m/s möglich. Ein perfekter Tag, um den Regenschirm und die Windjacke bereitzuhalten!

Und die Regenliebhaber unter Ihnen werden sicherlich erfreut sein, die Wolkendecke beträgt nur 2%, aber trotzdem liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 100%. Dieser Tag ist bestimmt etwas für Genießer der grüneren Seite Mallorcas.

Das war unsere detaillierte Wettervorhersage für Port d'Andratx, Mallorca. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das Wetter!