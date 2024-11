Eine wolkige, aber milde Stimmung umhüllt Santanyí an diesem 2. November 2024. Obwohl die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt, bleiben die Temperaturen im gemäßigten Bereich, was Santanyís Wetter charakteristisch macht.

Temperatursplitter: Vom Morgen bis zur Nacht

Ein relativ kühler Morgen beginnt mit 19.11ºC, steigt aber schnell auf 22.51ºC an, was für einen mäßig warmen Tag sorgt. Ein leichter Temperaturabfall auf 20.12ºC ist am Nachmittag zu erwarten. Mit nächtlichen Temperaturen von 19.56ºC bleibt es angenehm.

Gefühlte Temperaturen: Eine Wahrnehmung jenseits der Messung

Das mit den Sinnen wahrnehmbare Wetter, oft als "gefühlte Temperatur" bezeichnet, beginnt morgens mit 19.48ºC, steigt auf 22.72ºC in der Tagesmitte und fällt leicht auf 20.51ºC am Nachmittag ab. In der Nacht werden gefühlte Temperaturen von 19.95ºC erwartet.

Aua-Druck, Feuchtigkeit und Wind: Das atmosphärische Trio

Der atmosphärische Druck hält sich bei 1018 hPa, während die Luftfeuchtigkeit 73% erreicht, was zu einem etwas feuchten Gefühl führt. Ein nordöstlicher Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.21m/s und kann in Böen bis zu 11.06m/s erreichen. Trotz der 18% Wolkendecke sorgt der mäßige Regen für ein angenehmes Wetterbild.

Trotz der mäßigen Regenfälle und der höheren Luftfeuchtigkeit bietet Santanyí an diesem Tag angenehme Temperaturen, die für Spaziergänge und Outdoor-Aktivitäten geeignet sind. Bleiben Sie jedoch auf dem Laufenden, da das Wetter sich jederzeit ändern kann.