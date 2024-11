Santa Ponsa erwartet einen Tag voller intensiven Regens am 2. November 2024. Der Wetterbericht zeigt ein interessantes Temperaturspektrum mit einem Minimum von 17,97°C und einem Maximum von 23,55°C. Die thermischen Gefühle während des Tages werden sich etwas von den tatsächlichen Temperaturen unterscheiden. Zum Glück sind wir hier, um Ihnen eine genaue Analyse der Wetterverhältnisse in Santa Ponsa zu liefern.

Temperaturen für den ganzen Tag

Der Morgen beginnt erfrischend mild mit erwarteten 18,75°C. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf 23,18°C an, bevor sie am Nachmittag auf 20,67°C absinkt. In der Nacht kühlt es sich nur leicht auf 19,23°C ab, was für einen angenehmen Schlaf sorgt.

Thermische Gefühle durch den Tag

Trotz des tatsächlichen Temperaturverlaufs kann das empfundene Wetter eine andere Geschichte erzählen. Am Morgen fühlen sich die 18,75°C eher wie 19°C an. Beim Höhepunkt des Tages wird die gefühlte Temperatur auf 23,28°C ansteigen, während sie am Nachmittag auf 20,91°C fällt. In der Nacht bleibt das Gefühl der Kühle erhalten mit einer empfundenen Temperatur von 19,45°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die meteorologischen Parameter werfen einen weiteren Blick auf das Wettergeschehen. Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa, was normal für das Wetter auf der Insel ist. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%, was wahrscheinlich zur Intensität des prognostizierten Regens beigetragen hat.

Die Wolkendecke wird spärlich sein, mit nur 1% Deckung. Dennoch liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 100%, was bedeutet, dass es mit Sicherheit nass wird. Der Wind wird mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 6,41 m/s aus Richtung 64° wehen. Dabei können Böen von bis zu 9,06 m/s auftreten.

Vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm und bleiben Sie sicher unter den regnerischen Bedingungen von Santa Ponsa am 2. November 2024!