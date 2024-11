In der schönen Hauptstadt der Balearen erwartet uns am morgigen Tage ein eher mäßig bewölktes Wetter, welches aber nicht die freudige Urlaubsatmosphäre in Palma dämpfen wird. Mit einer angenehmen Temperaturspanne von minimal 17,38°C bis maximal 23,55°C bleibt es mild mit einigen wolkenverhangenen Momenten. Trotzdem ist es ideal, um im angenehmen herbstlichen Klima die malerischen Straßen Palmas zu erkunden.

Übersicht über die Temperaturen Der Tag in Palma beginnt mit milden 17,55°C. Bis mittags steigt das Thermometer auf freundliche 22,92°C, welche die ideale Temperatur für einen entspannten Strandspaziergang darstellen. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 20,29°C ab, bevor die Nacht mit 18,34°C hereinbricht. Ein angenehm milder Tag, optimal um den Urlaub in vollen Zügen zu genießen. Das thermische Gefühl Trotz der gemäßigten Temperaturen wird das thermische Gefühl im Verlauf des Tages einen Tick höher liegen. Morgens werden es 17,68°C sein, zur Mittagszeit 22,83°C, am Nachmittag 20,2°C und in der Nacht 18,24°C. Dadurch wird der gesamte Tag über ein wohlig-warmes Klima wahrgenommen. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Unter den weiteren Wettermessungen, zeichnet sich der Tag durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1022 hPa aus. Trotz der Bewölkung bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 60% im angenehmen Bereich. Der Wind weht mit einer Stärke von 3,31 m/s in Richtung 65º und kann in Böen auf bis zu 4,92 m/s steigen. Zusammen mit der Wolkendecke von 47% und einer verbleibenden Regenwahrscheinlichkeit von 0%, steht einem ungetrübten Urlaubstag nichts im Wege.