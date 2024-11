Ein wunderschöner Tag voller Sonnenschein und milden Temperaturen erwartet uns in Sóller am 3. November 2024. Der Himmel zeigt sich nur mit ein paar vereinzelten Wolken. Die Temperaturen bewegen sich angenehm im mittleren Bereich und laden zu ausgedehnten Spaziergängen auf der schönen Insel Mallorca ein. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von lediglich 3% bleibt es voraussichtlich trocken.

Die Temperaturen: Angenehme Herbstwerte

Die Temperaturen in Sóller sind für den 3. November äußerst angenehm. Wir erwarten ein Minimum von 16.88ºC und ein Maximum von 23.15ºC. Der Morgen startet mit milden 17.11ºC, steigt im Laufe des Tages auf warme 22.35ºC und kühlt am Nachmittag auf erfrischende 19.58ºC ab. Die Nachttemperaturen bleiben mit 18.17ºC mild.

Die gefühlten Temperaturen: Mild und komfortabel

Trotz der tatsächlichen Temperaturen, spielt das gefühlte Klima eine große Rolle in unserem täglichen Wettererlebnis. Am Morgen erhalten wir ein Thermometergefühl von 17.17ºC. Tagsüber können wir uns auf eine gefühlte Wärme von 22.21ºC freuen. Am Nachmittag liegt das Gefühl bei 19.47ºC und in der Nacht bei 17.92ºC.

Druck, Feuchtigkeit und Wind: Gute Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Der atmosphärische Druck beträgt 1023 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 60% in einem angenehmen Bereich. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.32m/s in Richtung 101º und Böen können bis zu 2.71m/s erreichen. Trotz der etwas stärkeren Böen, bleibt das Wetter den gesamten Tag über beständig und günstig für Outdoor-Aktivitäten.

Wir wünschen Ihnen einen herrlichen Tag in Sóller, genießen Sie das angenehme Wetter und die Schönheit der Insel Mallorca.