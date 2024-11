In der malerischen Küstenstadt Alcúdia auf Mallorca erwartet uns am 3. November 2024 ein eher feuchter Tag. Mit einer starken Regenwahrscheinlichkeit von 92% dominiert leichter Regen das Wetterbild. Dennoch sind die Temperaturen mit maximal 22,87ºC und einer angenehmen minimalen Temperatur von 18,52ºC durchaus als wohltemperiert zu bezeichnen.

Die Temperatur im Tagesverlauf

Beginnen wir den Tag mit milden 18,6ºC am Morgen. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf angenehme 22,49ºC, die uns ein spätherbstliches Wettererlebnis ermöglichen. Am Nachmittag erwartet uns eine Temperatur von 20,14ºC und in der Nacht kühlt es leicht auf 19,48ºC ab. Also, obwohl es regnet, sind die Wetterverhältnisse noch durchaus angenehm.

Das gefühlte Wetter

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich nur minimal von den tatsächlichen Werten. Morgens fühlt sich die Luft mit 18,81ºC erfrischend an. Tagsüber steigt das Thermometer gefühlt auf 22,52ºC, während wir nachmittags mit 20,35ºC rechnen können. In der Nacht bleibt es angenehm bei gefühlten 19,7ºC. Ein leichter Pullover wird also ausreichen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen sind mit einem Druck von 1023 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 66% typisch für die Jahreszeit. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,05 m/s und wird aus Richtung 101º erwartet. Es können Böen von bis zu 4,74 m/s auftreten. Die Wolken bedecken etwa 28% des Himmels, was die Chance auf ein wenig Sonnenschein trotz gelegentlicher Regentropfen bietet.

Zusammenfassend erwarten wir für Alcúdia am 3. November einen herbstlichen Tag mit angenehmen Temperaturen trotz leichtem Regen. Packen Sie einen leichten Regenschirm ein und genießen Sie den Charme der herbstlichen Insel Mallorca.