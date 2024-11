Liebe Wetterfreunde, ein gemischter Tag erwartet uns in Cala Millor auf Mallorca. Mit unbeständigem Wetter, leichtem Regen und annehmbaren Temperaturen zeigt sich der Herbst von seiner typischen Seite. Wir liefern Euch alle wichtigen Details zur aktuellen Wetterlage.

Die erwarteten Temperaturen

Die kalte Jahreszeit naht und zeigt sich in leicht sinkenden Temperaturen. Dennoch bleibt das Thermometer mit einem Minimum von 18,76 Grad Celsius und einem Maximum von 21,15 Grad Celsius noch auf einem angenehmen Niveau. Der Morgen beginnt mit 18,76ºC, steigt am Tag auf 21,03ºC an, fällt am Nachmittag auf 19,71ºC und liegt in der Nacht bei gemütlichen 19,61 Grad.

Gefühlte Temperaturen

Trotz des Regens liegen die gefühlten Temperaturen durchgehend leicht über den tatsächlichen Werten. Morgens bei 18,96 Grad, fühlen sie sich mittags mit 21,07 Grad noch angenehm warm an. Der Nachmittag verspricht ein Gefühl von 19,93ºC und in der Nacht lässt der nahende Winter mit 19,77ºC langsam grüßen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Besonders relevant sind immer die weiteren Wetterkomponenten. Mit einem hohen Atmosphärendruck von 1023 hPa steuern wir auf stabile Verhältnisse zu. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 72 Prozent und sorgt zusammen mit dem leichten Regen für eine erfrischende Kühle. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,44m/s aus Richtung 79 Grad und kann in Böen bis zu 4,97m/s erreichen. Die Wolkendecke bleibt mit 18 Prozent eher dünn, allerdings ist die Regenwahrscheinlichkeit bei starken 100 Prozent.

Liebe Wetterfreunde, wir wünschen Euch trotz des unbeständigen Wetters einen angenehmen Tag in Cala Millor. Bleibt trocken und lasst Euch von der herbstlichen Schönheit Mallorcas verzaubern!