Bleibt die Regenkleidung gepackt: Trotz hoher Wolkendecke liegt die Regenwahrscheinlichkeit in Port d'Andratx an diesem dritten November nur bei 14%. Ansonsten begrüßt uns die charmante mallorquinische Küstenstadt mit gemäßigten Temperaturen und einem milden Winde. Die vorherrschende Wetterbedingung des Tages sind Wolken.

Gemäßigte Temperaturen sorgen für angenehme Gemütlichkeit

Die kleinen Temperaturschwankungen spiegeln den ausgeglichenen mallorquinischen Novembercharakter wider: Mit zarten 19.43ºC startet der Morgen, bevor das Thermometer am Tag auf 21.33ºC klettert. Am Nachmittag zeigt das Thermometer 21.1ºC und in der Nacht kühlt es sich auf angenehme 20.08ºC ab. Dies lockt zu ausgedehnten Spaziergängen entlang der Hafenpromenade oder dem Genuss eines heißen Cafés con leche auf der Terrasse.

Angenehme gefühlte Temperaturen untermalt die mallorquinische Gelassenheit

Der Gefühlskomfort steht im Einklang mit den tatsächlichen Temperaturen, was einen Spaziergang entlang der charakteristischen Steinhäuser und kleinen Boutiquen in Port d'Andratx umso angenehmer gestaltet. Am Morgen werden Sie 19.65ºC wahrnehmen, tagsüber 21.48ºC und am Nachmittag 21.25ºC. In der Nacht bleibt das Gefühl bei 20.08ºC stabil.

Der Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind runden das auserlesene Wetterbild ab

Die zusätzlichen Faktoren für die Wetterbedingungen sorgen für eine klare, frische Brise. Der atmosphärische Druck liegt stabil bei 1022 hPa. Mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 75% verspürt man eine leichte Frische, die die Haut belebt. Abgerundet wird dies von einer sanften Windbrise mit 4.52m/s aus Richtung 87º. Vereinzelte Böen mit 5.23m/s können gelegentlich für ein leichtes Flattern der Palmenblätter sorgen. Und trotz der teilweise starken Bewölkung von 86%, bleibt die Chance eines Regenschauers mit lediglich 14% gering.

Genießen Sie den Tag und lassen Sie sich von dem milden mallorquinischen November verzaubern!