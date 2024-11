Ein Hauch von Frische hält heute in Cala Rajada Einzug, da die Vorhersage für den 3. November 2024 leichtem Regen verspricht. Die beruhigenden Klänge und die kühle Brise eignen sich hervorragend für eine gemütliche Zeit drinnen, oder für einen Spaziergang mit dem passenden Regenschirm in der Hand. Die Temperaturen scheinen sich aufgrund des Wetters auf ein gemäßigtes Niveau einzupendeln.

Das Barometer kündigt bildschöne 19,29ºC bis 21,3ºC an

Der morgendliche Tau begleitet uns mit angenehmen 19,29ºC, bevor wir uns auf den Höhepunkt des Tages zubewegen - ein wunderschöner Höchstwert von 21,3ºC. Der Nachmittag bleibt mit 20,28ºC erfrischend, während man sich auf eine laue Nacht mit respektablen 20,27ºC freuen kann.

Thermische Gefühle: eine prickelnd-kühle Sinneserfahrung

Das Thermometer mag es mit uns auf 19,29ºC morgens und bis zu 21,2ºC tagsüber gut meinen, aber das Wärmeempfinden, das wir verspüren, kann sich stark unterscheiden. Bereiten Sie sich auf ein thermisches Gefühl von 19,52ºC am Morgen, 21,31ºC am Tag, 20,53ºC am Nachmittag und angenehme 20,47ºC in den späten Nachtstunden vor.

Atmosphärische Bedingungen: Regnerischer Himmel und erfrischende Brisen

Von einer Wolkendecke von 17% bis zu einem Atmosphärendruck von 1023 hPa, der heutige Tag verspricht definitiv, interessant zu werden. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 74%, halten Sie Ausschau nach Niederschlägen, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,93m/s aus Richtung 111º, bei Böen von bis zu 5,83m/s

Die perfekte Mischung aus kühler Brise und erfrischendem Nieselregen lässt den heutigen Tag in Cala Rajada zu einem wunderschönen Erlebnis werden, die unser inneres Kind freudig im Regen tanzen lässt. Bedenken Sie - anspruchsvolles Wetter erfordert eine sorgfältige Planung. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden. Wir sind hier, um Ihnen das beste Wettererlebnis zu bieten.