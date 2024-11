Liebe Leserinnen und Leser, wir präsentieren Ihnen hiermit die Wettervorhersage für Palma de Mallorca am 04. November 2024. Die Sonneninsel wird der Kälte entkommen und einen milden Tag mit leichtem Regen erleben. Die Temperaturen schwanken zwischen 17.9ºC und 24.1ºC während des Tages. Ein Blick auf die Straßen zeigt, dass die Inselbewohner und Besucher den Regen eher willkommen heißen, als sich davon abschrecken zu lassen. Und warum auch nicht? Ein wenig Regen ist nur eine weitere Facette der immer faszinierenden Schönheit Mallorcas. Legen wir nun den Fokus auf die spezifischen Details unserer Vorhersage.

Temperaturen des Tages

Die frühen Vögel werden in den Genuss einer morgendlichen Temperatur von 18.13ºC kommen. Wenn der Tag fortschreitet, wird die Temperatur auf beachtliche 23.84ºC klettern, bevor sie am Nachmittag auf 20.74ºC abfällt. Diejenigen, die eine Vorliebe für späte Spaziergänge haben, können eine angenehme Nachttemperatur von 18.75ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Wie wir alle wissen, können die tatsächlichen Temperaturen und die gefühlten Temperaturen oft auseinander gehen. An unserem Tag der Wetterbetrachtung werden die gefühlten Temperaturen morgens bei 18.11ºC liegen, am Tag dann aber auf 23.9ºC ansteigen. Am Nachmittag und während der Nacht können wir gefühlte Temperaturen von 20.7ºC und 18.82ºC erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Für unsere Wetterbegeisterten, die ein Auge auf technischere Details haben, hier sind einige interessante Daten. Der atmosphärische Druck wird bei 1022 hPa liegen, was sehr typisch für den November auf der Insel ist. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 62% liegen, was ein recht erträgliches Niveau darstellt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.77m/s aus Richtung 68º wehen, mit Böen von bis zu 4.9m/s. Die Wolkendecke wird eher gering sein mit nur 24%, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 51%.

Abschließend möchten wir Ihnen sagen: Lassen Sie sich nicht von der Regenwahrscheinlichkeit abschrecken, Palma hat immer noch viel zu bieten! Packen Sie Ihren Regenschirm ein und erleben Sie die wunderbare Insel Mallorca auch bei diesem Wetter!