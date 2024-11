Ohne Zweifel, liebe Leser, hat das Wetter auf Mallorca immer etwas zu bieten. Und so auch morgen in Sóller: Ein leichter Regen ist zu erwarten, der die frischen Temperaturen von minimal 16,76°C und maximal 23,84°C begleitet. Der Tag beginnt mit einer morgendlichen Temperatur von 17,06°C, die bis zum Nachmittag auf 22,84°C ansteigt. Mit dem Einbruch der Nacht sinkt das Thermometer leicht auf 19,82°C ab und erreicht in der Nacht schließlich 18,36°C.

Temperaturen: Von Erfrischenden 16,76°C bis hin zu angenehmen 23,84°C Ein Tag voller milder Veränderungen erwartet uns in Sóller. Beim morgendlichen Aufbruch wird das Thermometer 17,06°C anzeigen, während es am Tag auf 22,84°C klettert. Der Nachmittag lässt uns ein wenig Luft zum Atmen mit 19,82°C, um dann mit 18,36°C die Nacht einzuläuten. Gefühlte Temperaturen: Wie warm es wirklich ist Mit dem Blick auf die gefühlten Temperaturen, lassen diese ebenso keine extremen Werte zu erwarten. Am Morgen fühlt es sich an wie 16.94°C, tagsüber steigt das Temperaturgefühl auf 22.9°C und der Nachmittag bringt eine gefühlte Temperatur von 19.79°C. Die nächtliche Abkühlung lässt uns dann bei 18.29°C zur Ruhe kommen. Das Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Detail: Merkmale unseres Novembertages Ein genauer Blick auf die atmosphärischen Bedingungen zeigt einen Druck von 1022 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 66 Prozent - ideal für einen Spaziergang mit dem Regenschirm. Der Wind weht mäßig mit 2,26m/s aus Richtung 100° und kann in Böen bis 2,94m/s erreichen. Mit einer Wolkendecke von 37 Prozent und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent, wird der Regenschirm Ihr treuer Begleiter sein.