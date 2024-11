In der idyllischen Küstenstadt Alcúdia auf der Insel Mallorca, werden wir am 4. November 2024 überwiegend bewölkte Bedingungen vorfinden. Allerdings bleiben die Temperaturen angenehm mild, und eine Regenwahrscheinlichkeit von 37% sorgt für eine herbstliche Abwechslung. Lesen Sie weiter, um sich über die genauen Temperaturen, das thermische Gefühl und die weiteren Wetterbedingungen zu informieren.

Temperaturen: Angenehme Herbstatmosphäre

Die erwarteten Temperaturen für den 4. November bewegen sich zwischen einem Minimum von 19.1ºC und einem Maximum von 24.45ºC. Genauer gesagt, sollten wir am Morgen eine Temperatur von 19.28ºC erwarten, während die Temperatur am Tag auf bis zu 23.51ºC ansteigen kann. In den Nachmittagsstunden wird die Temperatur auf etwa 21.28ºC sinken und in der Nacht wird sie 19.783ºC erreichen.

Gefühlte Temperaturen: Mildes Klima trotz bewölktem Himmel

Obwohl der Himmel überwiegend bedeckt sein wird, bleibt das thermische Gefühl dennoch angenehm. Die gefühlte Temperatur wird morgens bei 19.35ºC liegen, tagsüber bei 23.64ºC, nachmittags bei 21.37ºC und nachts bei 20ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: maritime Verhältnisse

Die weiteren Wetterbedingungen sind ebenso interessant. Der Atmosphärendruck wird bei 1022 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 66% - beides typische Werte für Küstenregionen. Der Wind wird mit Geschwindigkeiten von 4.34m/s aus Richtung 150º wehen, mit Böen von bis zu 5.21m/s. Trotz des bewölkten Himmels – die Wolkendecke beträgt 57% - bietet Alcúdia also perfekte Bedingungen, um die maritime Atmosphäre der Insel zu genießen.

Also, machen Sie sich bereit, den einzigartigen Charme des Herbstwetters in Alcúdia zu erleben. Ziehen Sie sich etwas wärmer an und setzen Sie die Segel, denn der 4. November wird uns sicherlich einen atemberaubenden Anblick auf den bewölkten Himmel von Mallorca bieten.