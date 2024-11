In Cala Millor kommen heute die herbstlichen Gefühlen durch, während der Himmel von wechselhaften Wolken durchzogen wird. Die Wetterprognose kündigt einen leicht regnerischen Tag an, gekoppelt an gemäßigte Temperaturen. Das Thermometer zeigt im Durchschnitt angenehme Temperaturen zwischen knapp über 19 Grad und etwas mehr als 22 Grad Celsius. Der Wind weht sanft mit einer Geschwindigkeit von knapp 4 Metern pro Sekunde. Für alle, die ihren Urlaub gerade auf der wundervollen Insel Mallorca verbringen, behalten wir das Wetter genau im Blick.

Temperaturübersicht in Cala Millor: Vom Morgen bis zur Nacht Mit einem Minimum von 19,34ºC und einem Maximum von 22,29ºC bietet der Tag in Cala Millor eine erfrischende Abwechslung zur heißen Sommerhitze. Der Morgen begrüßt uns mit 19,49ºC, während die Temperatur am Tag auf bis zu 21,97ºC klettert. Der Abend wird schließlich mit etwa 20,39ºC ausklingen, bevor die Nacht uns ein mildes 19,74ºC bringt. Gefühlte Temperaturen: Komfortabler November in Cala Millor Die gefühlten Temperaturen weichen leicht von den tatsächlichen Messwerten ab, aber bleiben im allgemeinen Bereich. Die Morgenstunden werden mit etwa 19,69ºC beginnen, während die Temperaturen nachmittags auf rund 22.1ºC steigen. Der Abend verspricht ein angenehmes 20.65ºC und die Nacht bringt schließlich eine gefühlte Temperatur von 20.07ºC mit sich. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die zusätzlichen Faktoren der Wetterkarte Das Wetter besteht nicht nur aus Temperaturen, sondern berücksichtigt verschiedene Faktoren. Der atmosphärische Druck von 1022 hPa, kombiniert mit einer Luftfeuchtigkeit von 72%, verleihen dem Tag seine individuelle Note. Das wird durch den Wind verstärkt, der mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3,69m/s aus Richtung 152º weht und in Böen bis zu 4,67m/s erreichen kann. Die Bedeckung beträgt 27% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 86%, wodurch ein leichter Regen den Tag prägen wird.