Liebe Wetterfreunde und Urlauber, willkommen zur Wettervorhersage für Santa Ponsa, Mallorca. Für heute, den 4. November 2024, prognostizieren wir mäßige Bewölkung und angenehme Temperaturen - ideale Bedingungen, um sich entspannt auf die Terrasse zu setzen und die warmen Sonnenstrahlen zu genießen.

Temperaturen: Fest im Griff des Herbstes - angenehm warm

Obwohl wir uns mitten im Novembertreiben befinden, zeigt sich das Wetter in Santa Ponsa weiterhin von seiner guten Seite. Mit einer minimalen Temperatur von 18.89ºC und einer Maximaltemperatur von 22.91ºC, bietet der heutige Tag genug Wärme, um noch lange Freiluftaktivitäten zu genießen. Der frische Morgen beginnt mit erwarteten 19.11ºC, steigt dann tagsüber auf 22.77ºC und kühlt sich am späten Nachmittag auf 20.99ºC ab. In der Nacht bleibt es mit 19.5ºC weiterhin mild.

Gefühlte Temperaturen: Die Sonne borgt uns ihre Wärme

Obwohl die Temperaturen angenehm sind, hat das thermische Gefühl einen großen Einfluss darauf, wie wir das Wetter erleben. Morgens dürfte das "Gefühlsthermometer" bei 19.17ºC liegen, tagsüber erwarten wir ein angenehmes 22.93ºC. Den Nachmittag verbringen wir bei gefühlten 21.05ºC und die Nacht bei gemütlichen 19.67ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit & Wind: Frischer Brisen unter mäßig bewölktem Himmel

Aber lassen Sie uns auch einen Blick auf weitere wichtige Wetterdetails werfen. Der atmosphärische Druck wird uns heute 1022 hPa bieten - ganz normal für unsere Breitengrade. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei ca. 70%, was für die Jahreszeit typisch ist. Was den Wind betrifft, wird eine Geschwindigkeit von 4.62m/s aus Richtung 60º erwartet, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 5.25m/s erreichen können. Die Bewölkung beträgt etwa 31% und die Wahrscheinlichkeit für Regen ist mit 18% eher gering. Alles in allem erwartet uns also ein rundum angenehmer Tag.

Wir wünschen Ihnen einen herrlichen Tag in Santa Ponsa, genießen Sie das großartige Mittelmeerklima auf unserer schönen Insel Mallorca!