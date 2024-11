In Cala Rajada, einer wunderschönen Ecke unseres paradiesischen Mallorca, haben wir heute einen Tag mit erfrischenden, leichten Regenschauern vor uns. Die Temperaturen bewegen sich zwischen einem behaglichen Minimum von 19.84ºC und einem maximalen Wert von 22.53ºC. Die Wolkendecke wird relativ dünn bleiben, mit nur 32% Bedeckung und eine hohe Regenwahrscheinlichkeit von 77% sorgt für eine angenehme Abkühlung.

Temperaturübersicht: Von morgendlichen 19.97ºC bis zu einem Tageshöhepunkt von 22.25ºC

Mit einem sanften Anstieg der Temperatur im Laufe des Tages können wir einen ausgewogenen Temperaturverlauf erwarten. Der Tag in Cala Rajada beginnt mit milden 19.97ºC am Morgen, erreicht seinen Höhepunkt mit angenehmen 22.25ºC tagsüber und kühlt am Nachmittag auf erträgliche 20.93ºC ab. In der Nacht sinkt die Temperatur leicht auf 20.22ºC, was eine ruhige und erholsame Nacht verspricht.

Gefühlte Temperaturen: Mildes Wetter trotz Regen

Auch wenn wir leichten Regen haben, bleibt die gefühlte Temperatur auf einem angenehmen Niveau, was eine entspannte Atmosphäre garantiert. Der Morgen empfängt uns mit einer gefühlten Temperatur von 20.19ºC, tagsüber fühlt es sich an wie 22.41ºC. Am späten Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf 21.22ºC, aber auch in der Nacht bleibt es gemäßigt bei 20.57ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ideale Bedingungen für einen entspannten Herbsttag

Trotz des Regens bleiben die Wetterbedingungen günstig: Der atmosphärische Druck liegt bei einem stabilen Wert von 1022 hPa, die Luftfeuchtigkeit bei einer durchschnittlichen Rate von 72%. Zudem erwartet uns eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4.09 m/s und Böen bis zu 4.81 m/s. Der Wind kommt aus Richtung 147º, was von Südosten her weht und uns eine milde Brise beschert.