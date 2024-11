Die Wetterlage auf Mallorca bleibt in dieser Woche unbeständig, wie die balearische Vertretung des spanischen Wetteramts Aemet bekanntgab. Laut Bernat Amengual, stellvertretender Sprecher von Aemet, hat sich die sogenannte "Dana", also das Unwettergebiet, zwar aufgelöst, doch eine neue Tiefdruckrinne wird in den kommenden Tagen erneut für Regen sorgen – mit einer kurzen Atempause am Dienstag.

Leicht bewölkter Start in die Woche Am Montag zeigte sich der Himmel überwiegend heiter bis wolkig, wobei gelegentliche, schwache Schauer bis zum Nachmittag auftraten. Die Temperaturen blieben mild und lagen mit 23 bis 25 Grad leicht über den für November üblichen 21 Grad. Der Wind wehte schwach aus östlicher Richtung. Dienstag: Nebel, aber kein Regen Für Dienstag, 5. November, ist es vorerst vorbei mit den Regenschauern. Stattdessen sind in den frühen Morgenstunden Dunst und Nebelbänke möglich. Die Temperaturen bleiben stabil, mit für die Jahreszeit ungewöhnlich milden Tagestemperaturen. Der Wind dreht dann leicht und weht schwach aus Nordosten. Mitte der Woche: Regenfälle intensivieren sich Am Mittwoch, 6. November, kehren die Regenfälle zurück und könnten intensiver ausfallen, wenn die Tiefdruckrinne sich weiter verstärkt. Zwar rechnet Aemet nicht mit der Intensität der vergangenen Woche, die von der "Dana" geprägt war, dennoch könnte es erforderlich sein, die gelbe Warnstufe für den Mittwoch auszurufen. Auch am Donnerstag und Freitag bleibt das Wetter wechselhaft, wobei die Temperaturen allmählich auf Werte sinken, die eher dem November entsprechen. Die Nachttemperaturen werden voraussichtlich zwischen 15 und 16 Grad liegen, während die Tageshöchstwerte nicht mehr über 21 bis 22 steigen dürften. Ausblick: Erste Novemberhälfte regnerisch und kühl Die Wetterbehörde prognostiziert, dass das unbeständige, regnerische Wetter auch in der ersten Novemberhälfte anhalten wird. Grund dafür ist ein vorherrschender Ostwind, der für Mallorca eher Niederschläge bringt – anders als der Westwind, der häufig Regen auf die spanische Halbinsel treibt.