Bleiben Sie vorbereitet auf das Wetter in Sóller für den 5. November 2024. Prognostiziert ist leichter Regen über den Tag hinweg, wobei das Thermometer zwischen 17.81°C und 23.65°C schwanken wird. Die Tageshöchsttemperatur wird am Mittag mit 23.51°C erwartet. Es erwartet uns also ein milder Tag trotz des Wechsels von Sonne zu Regen.

Temperaturverlauf nimmt ab und flaut abends ab

Von einem morgendlichen Startpunkt von 18.08°C wird die Temperatur bis weit in den Nachmittag mit 19.32°C halten, bevor sie am Abend auf 17.99°C fällt. Sóller bereitet sich auf einen Tag mit moderaten Temperaturen vor, die auch Gelegenheit bieten werden, um an die frische Luft zu gehen, sei es für einen kleinen Spaziergang oder Erledigungen.

Gefühlte Temperaturen: Wohlige Wärme trotz Regen

Auch wenn Regentropfen fallen, fühlt sich die Wärme in Sóller noch angenehm an. Mit einem thermischen Gefühl von 17.95°C am Morgen und einer Hochphase von 23.38°C tagsüber werden die Einwohner einen milden Tag erleben. Es kühlt dann auf 19.47°C am Nachmittag und 18.04°C in der Nacht ab.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Blick auf die restlichen Wetterbedingungen

Der atmosphärische Druck wird bei 1022 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 56%, was für einen typischen Herbsttag in Sóller spricht. Vom Wind darf man sich nicht täuschen lassen, da er mit einer Geschwindigkeit von 2.27m/s weht und Böen bis zu 2.19m/s erwartet werden. Diese wehen in einer Richtung von 121° über unsere schöne Stadt.

Setzen Sie Ihre Regenmäntel bereit und genießen Sie das milde Wetter trotz der Vorhersage von leichtem Regen für den kommenden Tag. Sóller's Wetter zeigt sich von seiner herbstlichsten Seite, wobei die Wolkendecke bei 27% und die Regenwahrscheinlichkeit bei 60% liegen wird. Behalten Sie also unseren Bericht im Auge und bleiben Sie auf dem Laufenden über die Wetterbedingungen in unserer schönen Stadt.