Guten Tag und herzlich willkommen zur Wettervorhersage für Alcúdia, Mallorca, am 5. November 2024. Mit leichtem Regenfall, der einen erfrischenden Hauch mit sich bringt, kann die Perle im Nordosten Mallorcas einer Hitzeablösung entgegensehen.

Temperaturen in Alcúdia

Gemäß den jüngsten Vorhersagen variieren die Temperaturen in Alcúdia am 5. November zwischen angenehmen 19.09ºC in den frühen Morgenstunden und einer Höchsttemperatur von 22.51ºC am Mittag. Der Morgen beginnt mit 19.18ºC, steigt auf eine gemäßigte 22.23ºC tagsüber und nimmt am Nachmittag eine sanfte Abkühlung auf 19.55ºC, bevor der Tag mit einer angenehmen Nachttemperatur von 19.42ºC ausklingt.

Gefühlte Temperaturen in Alcúdia

Bei der Auswahl der passenden Kleidung für den Tag lautet die Devise Bequemlichkeit und Anpassungsfähigkeit. Das gefühlte Wetter spiegelt das thermische Ambiente wider, das sich mit 19.35ºC morgens, 22.28ºC mittags, 19.7ºC am Nachmittag und 19.48ºC nachts minimal von den realen Temperaturen unterscheidet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbeschaffenheit

Untermauern wir unsere Wetterprognose mit weiteren meteorologischen Einflüssen: Der atmosphärische Druck beträgt an diesem Tag 1022 hPa und ist begleitet von einer Luftfeuchtigkeit von 68%. Der Wind, mit seiner sanften Brise, weht mit einer Geschwindigkeit von 3.24m/s in Richtung 8º und erreicht Windböen einer Spitzenzahl von 2.9m/s. Während die Wolkendecke mit 45% die Sonne punktuell verdeckt, liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei moderaten 50%.

Unsere Wetterprognose in Alcúida, Mallorca, für den 5. November 2024, ist ein Versprechen milde Temperaturen, gepaart mit leichtem Regen, der eine herrliche Abkühlung bietet. Vergessen Sie nicht, Ihre Regenschirme mitzunehmen!