Ein zauberhafter Tag erwartet uns in Port d'Andratx an diesem 5. November 2024. Mit nur wenigen Wolken wird der Tag prächtig, und mit angenehmen Temperaturen können Sie einfach nur das herrliche Wetter auf Mallorca genießen. Mit einer Mindesttemperatur von knapp unter 20ºC und einer Höchsttemperatur von knapp über 21ºC ist es der perfekte Tag, um die Schönheit des Herbstes auf der Insel zu erkunden.

Temperaturverlauf

Die Temperatur wird bereits am Morgen bei erwarteten 20.02ºC angenehm sein, steigt am Tag auf 21.66ºC. Nachmittags kann man sich auf eine leichte Abkühlung auf 20.76ºC freuen und die Nacht wird bei 20.19ºC ausklingen. Die Schwankungen sind also gering, was den Tag ideal macht, um sich im Freien aufzuhalten und die natürlichen Wunder von Mallorca zu genießen.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, also wie wir die Temperatur wahrnehmen, wird ähnlich wie die tatsächlichen Temperaturen sein. Morgens werden wir 20.24ºC fühlen, tagsüber 21.68ºC, nachmittags 20.98ºC und nachts schließlich 20.35ºC. Da es im Wesentlichen keine Differenz zwischen der tatsächlichen und der gefühlten Temperatur gibt, können Sie sich auf einen komfortablen Tag vorbereiten.

Druck, Feuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei 1022 hPa liegen und es gibt eine Luftfeuchtigkeit von 69%. Dies verspricht eine angenehme Frische auf der Haut. Auch der Wind sorgt für milde Erfrischung, denn er wird ungefähr 4.53m/s aus Richtung 96º wehen, wobei Böen von bis zu 5.38m/s erwartet werden. Die Wolkendecke beträgt 16% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, sodass wir uns auf einen trockenen und sonnigen Tag freuen können.

Sommern Sie sich in der Sonne, spazieren Sie am Strand entlang oder erkunden Sie die atemberaubenden Landschaften - der Wetterbericht für Port d'Andratx sagt, heute ist der perfekte Tag dafür. Genießen Sie das fantastische Wetter in vollen Zügen!