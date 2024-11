Der November zeigt sich von seiner schönsten Seite in Santa Ponsa auf Mallorca. Die Prognose für den 5. November 2024 verspricht einen angenehmen Tag mit einer leichten Wolkenbedeckung, was die Insel in ein zauberhaftes Licht taucht. Die minimale und maximale Temperatur variieren dabei zwischen lauschigen 18,92ºC und angenehmen 22,7ºC.

Das Temperaturspektrum des Tages Beginnen Sie den Morgen mit erfrischenden 19,06ºC und erfreuen Sie sich an einem warmen Höchstwert von 22,39ºC zur Mittagszeit. Der Nachmittag kühlt leicht auf 20,29ºC ab und hält dieses Niveau bis in die Nacht, wo uns gemütliche 19,2ºC erwarten. Das gefühlte Temperaturbild Die gefühlten Temperaturen halten sich nahe an den tatsächlichen Werten. Morgens werden Sie sich bei 19,24ºC angenehm erfrischen können, während Sie den Höchstwert des Tages mit 22,36ºC genießen werden. Der Nachmittag und die Abendstunden verwöhnen Sie mit einer angenehmen Abkühlung auf 20,41ºC bzw. 19,26ºC. Rund um's Klima Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenfalls hervorragend für einen Ausflug ins Freie. Der Luftdruck beträgt stabile 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei einem angenehmen Wert von 64%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,14m/s aus Richtung 78º und kann in Böen auf 4,5m/s ansteigen. Obwohl der Himmel zu 24% mit Wolken bedeckt ist, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit äußerst gering bei nur 1%. Also keine Sorge, der Regenschirm kann getrost zu Hause bleiben. Genießen Sie den Tag in Santa Ponsa und nutzen Sie das milde Wetter, um die atemberaubende Schönheit der Insel zu erkunden.