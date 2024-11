Wir begrüßen alle Wetterbegeisterten und diejenigen, die Ihren Tag in Cala Rajada am 05. November 2024 planen. Heute wird das Wetter von leichtem Regen bestimmt, begleitet von moderaten Temperaturen. Die Bedingungen werden sich im Laufe des Tages geringfügig verändern, ideal für alle, die sich für das Herbstwetter auf unserer wunderschönen Insel Mallorca interessieren.

Temperaturen des Tages

Mit minimalen Erwartungen von 19.31ºC und maximalen Spitzen bis zu 21.43ºC bleibt das Wetter trotz des leichten Regens relativ mild. Der Morgen beginnt mit einer Temperatur von 19.32ºC, die im Laufe des Tages auf 21.43ºC ansteigt. Am Nachmittag sollten wir eine leichte Abkühlung auf 20.54ºC erwarten, bevor die Temperatur in der Nacht auf 19.9ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich nur geringfügig von den tatsächlichen Werten. Am Morgen wird es wie 19.63ºC fühlen, tagsüber wird das Thermometer ein Gefühl von 21.53ºC anzeigen. Im Laufe des Nachmittags wird das Wetter wie 20.74ºC erscheinen, während es in der Nacht wie 20.11ºC fühlen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck des Tages wird bei etwa 1022 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit erreicht 73%, was typisch für einen regnerischen Tag ist. Was den Wind betrifft, so sollten wir eine Geschwindigkeit von 2.56m/s aus einer Richtung von 146º erwarten. Böen können bis zu 3.37m/s erreichen. Zusammen mit der Wolkendecke von 55% und der Regenwahrscheinlichkeit von 55%, führt dies zu einem typischen Herbsttag auf der Insel.

Wir wünschen allen Inselbewohnern und Besuchern einen angenehmen Tag. Trotz des Regens kann Mallorca seine Gäste immer mit seinen natürlichen Schönheiten und dem lokalen Charme begeistern.