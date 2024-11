Im Herzen der berühmten Orangenplantagen von Mallorca, erwartet die Gemeinde Sóller am 6. November 2024 ein Tag mit mäßigem Regen. Die Mindest- und Maximaltemperaturen werden sich auf angenehme 16.72ºC und 22.91ºC einpendeln, während der Wind leicht weht und dabei mäßige Böen erreicht. Der Himmel wird hauptsächlich bedeckt sein, was die Aussichten auf Niederschläge nur noch weiter erhöht.

Die Temparaturen im Detail

Die Temperaturen während des Tages werden recht konstant bleiben, mit vorhergesagten 16.75ºC am Morgen, die spürbar auf 22.4ºC am Mittag ansteigen, bevor sie auf angenehme 17.63ºC am Nachmittag und 16.84ºC in der Nacht abkühlen.

Gefühlte Temperaturen für den Tag

Die gefühlten Temperaturen, die sich von den tatsächlichen Werten etwas unterscheiden können, reichen von einem morgendlichen Gefühl von 16.86ºC zu einem angenehm warmen Tages-Höhepunkt von 22.37ºC. In der Nachmittagssonne werden die Temperaturen auf 17.77ºC zurückgehen, bevor sie in der Nacht auf milde 16.96ºC sinken.

Mit verhältnismäßigem Hochdruck und mäßiger Luftfeuchtigkeit in den Tag

Den aktuellen Prognosen zufolge wird der atmosphärische Druck recht hoch bei 1025 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit bei 64 Prozent. Der Wind wird mit 2.32m/s aus einer Richtung von 54º wehen und in Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.59m/s aufkommen.

Angesichts der 100-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit empfehlen wir, immer einen Regenschirm griffbereit zu haben. Bleiben Sie trocken und genießen Sie den kühleren Tag in Sóller. Wetter kann immer wechseln, daher ist es empfehlenswert, sich immer auf dem neuesten Stand zu halten.