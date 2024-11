Heute ist der 6. November 2024 und wir blicken auf Alcúdia an der Nordküste Mallorcas. Heute decken uns die Wettergötter mit einem sanften Wettercocktail aus leichtem Regen und milden Temperaturen zu, während der Himmel mit einer Wolkendecke von 55% bedeckt sein wird. So bleibt die Frage, ob das heute ein Tag für drinnen oder draußen wird - machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Temperaturverlauf für den Tag

Trotz des erwarteten leichten Regens, bleiben die Temperaturen mild und angenehm. So beginnt der Tag mit einer morgendlichen Temperatur von 18.67ºC, steigt im Tagesverlauf auf rund 20.61ºC an und kühlt sich am Nachmittag leicht auf 19.22ºC ab. Bereiten Sie sich also auf eine eher milde Nacht vor - es wird erwartet, dass das Thermometer auf 18.72ºC abfällt.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Empfinden, das diesen gemessenen Werten gegenübersteht, liegt im Allgemeinen etwas höher. Morgens könnten Sie eine gefühlte Temperatur von rund 18.89ºC verspüren, während diese auf bis zu 20.84ºC am Tag aufheizen könnte. In den Nachmittags- und Abendstunden könnten Sie dann Gefühlstemperaturen von 19.44ºC bzw. 18.92ºC erleben. Packen Sie trotz des Regens also nicht zu viele Schichten ein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige Tag bringt uns einen Atmosphärendruck von 1025 hPa und eine erwartete hohe Luftfeuchtigkeit von 81%. Was den Wind betrifft, so weht eine sanfte Brise mit einer Geschwindigkeit von 4.47m/s und Böen von 4.05m/s aus einer Richtung von 50º. Etwas frisches, feuchtes Küstenklima dürfte also in der Luft liegen.

Das ist die Wettervorhersage für Alcúdia am heutigen Tag. Trotz des leichten Regens und der hohen Luftfeuchtigkeit bieten die milden Temperaturen und der sanfte Wind Gelegenheit, die Schönheit dieses Küstenparadieses zu erkunden. Bleiben Sie also gespannt und vorbereitet, während wir Sie mit den neuesten Wetterupdates auf dem Laufenden halten.