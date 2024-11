Zum Wochenbeginn in Cala Millor bei malerischen 36% Wolkendecke, bietet sich uns ein mildes und nasses Wetterbild. Es gilt eine 100-prozentige Regenwahrscheinlichkeit, freunden Sie sich also mit dem Gedanken an einem leicht regnerischen Tag in der Idylle der Baleareninsel Mallorca an.

Temperaturblick auf den Tag Nimm deinen Regenschirm mit, denn mit einer maximalen Temperatur von 20.53ºC und einer minimalen Temperatur von 18.35ºC, sorgt der leichte Regen für eine erfrischende Abkühlung. Der Morgen beginnt bei milden 18.36ºC, während die Tageshöchsttemperatur von 20.42ºC mittags erreicht wird. Am Nachmittag erwarten uns angenehme 19.21ºC, bevor die Temperatur in der Nacht leicht auf 18.89ºC sinkt. Wie wird es sich anfühlen? Die gefühlten Temperaturen bleiben recht konstant und angenehm mit einem morgendlichen Gefühl von 18.55ºC, einem Tageshoch von 20.53ºC, einem milderen 19.38ºC-Gefühl am Nachmittag und einer abendlichen Sensation von 19.03ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck liegt gemäßig bei 1024 hPa und angesichts der 77% igen Luftfeuchtigkeit wird es sich möglicherweise feuchter anfühlen. Der Wind weht mit 4.1m/s aus 95º Richtung und Böen von bis zu 5.34m/s machen den Herbst auf Mallorca besonders spürbar. Also genießen wir gemeinsam die Ruhe vor dem Wintereinbruch, während wir uns an den typischen Klängen von Regentropfen auf den Sandstränden von Cala Millor erfreuen.