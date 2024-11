Willkommen zu einer gründlichen Wetterprognose für den schönen Hafenort Port d'Andratx auf der Insel Mallorca. Heute liegt der Fokus auf dem Wetter des 6. Novembers 2024. Mit Blick auf die Wetterdaten können wir eine umfassende Darstellung des zu erwartenden Wetters liefern. Die relevanten Faktoren hierbei sind die Temperaturen, das thermische Gefühl, der atmosphärische Druck und die Luftfeuchtigkeit, sowie die Windstärke und -richtung.

Die Temperaturen

In Port d'Andratx wird am 6. November mit einer minimalen Temperatur von 19.24 Grad Celsius zu rechnen sein, während die maximale Temperatur bei 21.03 Grad Celsius liegt. Im Morgengrauen wird es bereits 19.45 Grad Celsius warm sein, und die Tagestemperaturen steigen auf etwa 20.89 Grad Celsius. Doch auch am Nachmittag bleibt es mit 20.81 Grad Celsius angenehm mild. In der Nacht sinken die Temperaturen auf immer noch komfortable 19.24 Grad Celsius.

Das thermische Gefühl

Das thermische Gefühl, auch als gefühlte Temperatur bekannt, nimmt die Luftfeuchtigkeit und den Wind in Betracht, um ein realistischeres Bild davon zu vermitteln, wie das Wetter tatsächlich empfunden wird. Am Morgen wird das thermische Gefühl bei angenehmen 19.59 Grad Celsius liegen. Im Laufe des Tages erleben wir ein tagsüber leicht gestiegenes gefühltes Temperaturniveau von 20.94 Grad Celsius und nachmittags sogar 21.01 Grad Celsius. In der Nacht wird das thermische Gefühl dann wieder auf 19.36 Grad Celsius absinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Genauere Details zur Wetterbildung erhalten wir durch Messungen von atmosphärischem Druck, Luftfeuchtigkeit und Windstärke. Der atmosphärische Druck für den 6. November beträgt 1024 hPa. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 73% eher auf der hohen Seite, was das Gefühl der tatsächlichen Wärme noch verstärken kann. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.74 m/s wehen und hat eine Richtung von 101 Grad. Aufgrund von Böen kann die Windgeschwindigkeit jedoch auch auf bis zu 4.27 m/s ansteigen. Zum Abschluss ein Wort zur Niederschlagswahrscheinlichkeit: sie liegt bei 100%, also sollten Sie Ihren Regenschirm nicht vergessen. Aber lassen Sie sich davon nicht die Laune verderben, Port d'Andratx erstrahlt auch im Regen in seinem ganz eigenen Charme.