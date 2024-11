Herzlich willkommen zu unserer Wetterprognose für den 6. November 2024 in Santanyí. An diesem typisch herbstlichen Tag zeigt sich der Himmel über Mallorca etwas regnerisch, doch die Temperaturen bleiben mild. Das Wetter präsentiert sich mit einer Mischung aus leichten Regenschauern, angenehmen Temperaturen und einer erfrischenden Brise - perfekt für all jene, die das mediterrane Herbstflair lieben.

Gefühlte Temperaturen: Die wahre Wärme des Tages Für alle, die Planungen für den Tag schmieden, haben wir die Vorhersage der gefühlten Temperaturen. Morgens startet der Tag mit gefühlten 18.12°C, am Tag erwärmt es sich auf 21.89°C. Für den Nachmittag prognostizieren wir 19.54°C und die Nacht verabschiedet sich mit angenehmen 19.38°C. Es verspricht also ein durchwegs angenehmer Tag zu werden. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Von entspannt bis erfrischend Die weiteren Wetterdaten reichern unsere Prognose an. Der Luftdruck präsentiert sich typisch herbstlich mit 1024 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 70%. Ein zarter Wind wird mit 4.2m/s aus Richtung 82° wehen und in Böen sogar bis zu 5.63m/s stark sein. Die Wolkendecke beträgt 27%, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei wohlfeilen 100%. Kurzum: Ein Tag wie geschaffen für einen entspannten Spaziergang unter dem herbstlichen mallorquinischen Himmel.