Herzlich willkommen zu Ihrem aktuellen Wetterbericht für Santa Ponsa! Heute, am 6. November 2024, erwartet uns ein Tag mit leichtem Regen und milden Temperaturen. Trotz der Regenschauer haben wir noch immer angenehme Bedingungen, wie Sie vielleicht von unserem charmanten Küstenort gewohnt sind. Über den Tag verteilt erwarten uns verschiedene Temperaturen, also lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen.

Die Temperaturen

Die Temperatur wird heute in Santa Ponsa einen Hochpunkt von 21.78ºC erreichen und auf einen Tiefpunkt von 17.87ºC sinken. Wir starten den Morgen bei 18.05ºC, steigen dann auf 21.58ºC in der Mitte des Tages an, bevor wir am Nachmittag auf 20.14ºC absinken. Schließlich, während die Nacht hereinbricht, liegen wir bei einer gemütlichen Temperatur von 18.12ºC. Vergesst also nicht, einen Regenschirm mitzunehmen!

Gefühlte Temperaturen

Jetzt werfen wir einen Blick auf die gefühlten Temperaturen: Morgens werden wir uns auf 18.1ºC eingewöhnt haben. Diese wird tagsüber auf 21.54ºC steigen und nachmittags auf 20.3ºC absinken. Wenn sich der Tag dem Ende neigt, werden wir uns auf eine gefühlte Temperatur von etwa 18.26ºC einstellen. Es lohnt sich also, eine leichte Jacke dabei zu haben, wenn Sie sich entscheiden, am Abend auszugehen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Schließlich betrachten wir den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windbedingungen. Der Atmosphärendruck wird bei 1024 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit bei 67% liegen wird. Wir können einen mäßigen Wind von 3.77m/s aus der Richtung 74º erwarten mit Böen von bis zu 4.37m/s. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt heute bei 100%, also entsprechend dem wolkenverhangenen Himmel - ein leichter Regenschauer ist auf dem Weg!

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Santa Ponsa - lassen Sie sich nicht vom Regen abschrecken. Es ist immer noch ein herrlicher Ort, um zu sein, egal welche Wetterbedingungen auf uns zukommen!