Der schöne Ort Sóller auf Mallorca erlebt am 8. November 2024 überwiegend bewölkte Wetterbedingungen. Trotz der dichten Wolkendecke, die sich über dem ansonsten malerischen Städtchen ausbreitet, bleiben die Temperaturen gemäßigt, und der Tag verspricht, angenehm zu werden. Mit nur 20% Regenwahrscheinlichkeit bleibt der Großteil des Tages zwar trocken, dennoch sollten die Einheimischen und Touristen auf Mallorca ihre Aktivitäten so planen, dass sie bei Bedarf vor möglichen Schauern Schutz suchen können.

Die Temperaturen

Ein entspannter Start in den Tag wird durch milde 15.45ºC am Morgen erzielt, während die Temperatur bis zum Tag auf bis zu 20.16ºC steigen wird. Ein leichter Rückgang der Temperaturen ist wie üblich am Nachmittag zu verzeichnen, wobei die Temperatur zu dieser Zeit bei 17.13ºC liegen wird. Wenn der Tag in die Dunkelheit übergeht, bleibt die Temperatur mit 15.99ºC in der Nacht relativ konstant.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen folgen einem ähnlichen Muster wie die tatsächlichen Temperaturen. Morgens werden die Mallorquiner und Besucher der Insel ein thermisches Gefühl von 15.37ºC erleben. Dies steigt im Laufe des Tages auf 20.09ºC an, um danach am Nachmittag auf 17.22ºC abzufallen. Die gefühlte Temperatur in der Nacht ist mit 16.05ºC etwas wärmer als die tatsächliche Temperatur.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1022 hPa und einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 71% ist das Wetter ideal für all jene, die die Natur in ihrer majestätischen Schönheit genießen wollen. Der leichte Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 1.92m/s aus Richtung 67º weht und mit Böen von bis zu 2.04m/s auffrischt, sorgt für ein angenehmes Gefühl auf der Haut und die richtige Brise für einen Spaziergang entlang der malerischen Strände oder durch die berühmten Orangenhaine von Sóller.