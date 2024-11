Das Wetter in Alcúdia wird den Bewohnern und Besuchern der malerischen Ortschaft einen recht kühlen und feuchten Tag bescheren. Bei einer zu erwartenden Wolkendecke von 48% ist der Himmel überwiegend bewölkt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei hohen 96%, also sollten Sie unbedingt einen Regenschirm im Gepäck haben.

Temperaturspanne des Novembertages

Die Temperaturen werden mäßig sein, ideal für Personen, die die milden Temperaturen bevorzugen. Der Tag startet mit morgendlichen 17.69ºC, steigt tagsüber auf angenehme 19.79ºC und fällt nachmittags auf 18.2ºC. In der Nacht können Sie eine leichte Kühle bei 17.52ºC erwarten. Die minimale Temperatur für den Tag wird 17.47ºC sein, während das Thermometer auf maximal 19.91ºC klettert.

Gefühlt wie: Thermische Wahrnehmung

Zum Glück wird die gefühlte Temperatur der tatsächlichen Temperatur sehr ähnlich sein, wodurch extreme thermische Überraschungen vermieden werden. Morgens fühlt sich die 17.69ºC reale Temperatur wie 17.66ºC an. Am Tage, wenn die Temperatur auf 19.79ºC steigt, wird sie sich auch so anfühlen. Der Nachmittag hält mit einer gefühlten Temperatur von 18.19ºC und die Nacht mit 17.49ºC keine Überraschungen bereit für alle, die sich draußen aufhalten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen weisen einen Druck von 1022 hPa auf, was für diese Jahreszeit recht typisch ist. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%, was die Wahrnehmung von Kälte erhöhen kann - also packen Sie eine zusätzliche Schicht ein. Was den Wind betrifft, so werden leichte Böen von 3.45m/s aus Richtung 21º erwartet, während sich die durchschnittliche Windgeschwindigkeit auf moderate 3.64m/s belaufen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 08. November in Alcúdia ein ziemlich typischer Herbsttag sein wird - kühl und regnerisch mit gelegentlichen Windböen. Tun Sie also das Richtige und bleiben Sie vorbereitet!