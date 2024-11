Für alle, die den November auf Mallorcas malerischer Ostküste in Cala Millor verbringen, ist es an der Zeit, den Regenschirm hervorzuholen. Heute zeigt das Wetter in Cala Millor seine launische Seite, denn es wird Leichter Regen erwartet. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 76 Prozent ist es ratsam, stets vorbereitet zu sein, während Sie die atemberaubende Küstenlandschaft dieser beliebten Urlaubsregion erkunden. Bei einer Bewölkung von 28 Prozent bleibt jedoch immer noch genug Raum für einige sonnige Augenblicke.

Temperaturpanorama: Erfrischendes Novemberspiel Die Temperaturen in Cala Millor gestalten sich relativ mild für diese Jahreszeit. Der Morgen begrüßt Sie mit angenehmen 17,5ºC, die leicht auf 19,77ºC am Tag ansteigen werden. Der Nachmittag verspricht mit seinen 18,14ºC weiteren Komfort, während die Nacht mit einem Tiefststand von 17,32ºC eintrifft. Von der minimalen Temperatur von 17,32ºC bis zur Höchsttemperatur des Tages bei 19,93ºC erweist sich das Wetter als perfekt für den Ein- oder Anderen Herbstspaziergang entlang der Küste von Cala Millor. Gefühlte Temperaturen: Leichte Abweichungen spürbar Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich nur geringfügig von den tatsächlichen Werten, doch eine kleine Differenz ist dennoch spürbar. Am Morgen können Sie eine etwas kühlere Temperatur von 17,42ºC erwarten. Im Laufe des Tages steigt die gefühlte Temperatur auf 19,66ºC und fällt am Nachmittag auf 18,07ºC. Während der Nacht fühlt es sich mit 17,22ºC ein wenig kühler an als die tatsächliche Temperatur. Dementsprechend mag der Tag trotz seiner relativen Wärme etwas erfrischender wirken. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Der Tanz der atmosphärischen Bedingungen Zusätzlich zu den genannten Bedingungen können wir von einem stabilen Atmosphärendruck von 1022 hPa und einer beachtlichen Luftfeuchtigkeit von 71 Prozent ausgehen. Ein leichter Windhauch mit 3,81m/s aus 25º Richtung und möglichen Böen von 3,44m/s geben dem Tag einen Hauch von Frische und tragen zur Allgemeinlage bei. Somit bietet der heutige Tag in Cala Millor trotz des angekündigten Regens viel Raum für Outdoor-Aktivitäten und Genuss des malerischen Mittelmeerklimas.