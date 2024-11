Wie wir es in dieser Jahreszeit gewohnt sind, überrascht uns Santanyí mit einem milden und überwiegend bewölkten Tag. Der 08. November zeigt sich von seiner angenehmen Seite, was uns im Allgemeinen ein ideales Wetter zum Genießen der einzigartigen Herbstlandschaften auf Mallorca bietet.

Temperatur: Von mild bis leicht frisch

Der Morgen begrüßt uns mit milden 17°C, ehe das Thermometer am Tag bis auf 20.68°C ansteigt. Am Nachmittag erwartet uns eine leichte Abkühlung auf 18.8°C bevor die Temperatur in der Nacht auf 18.04°C abfällt. Die minimale und maximale Temperatur bewegen sich daher zwischen 16.85°C und 21.18°: Ein typischer Herbsttag auf Mallorca.

Gefühlte Temperaturen: Ganzheitlicher Wohlfühlfaktor

Aber wie wir wissen, ist nicht nur die gemessene Temperatur entscheidend, sondern auch das thermische Gefühl. Morgens wird das Thermometer zwar 17°C anzeigen, aber das Gefühl wird eher bei 16.98°C liegen. Tagsüber wird das thermische Gefühl dann 20.47°C erreichen, am Nachmittag auf 18.72°C abfallen und in der Nacht bei 18.01°C liegen. Definitiv Temperaturen, bei denen man sich auf der Insel wohlfühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das Komplettpaket

Runden wir unseren Blick auf das Wetter ab, indem wir Luftdruck und Luftfeuchtigkeit betrachten. Ersterer überzeugt mit einem angenehmen Wert von 1022 hPa. Ein Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 64 lässt uns ebenfalls entspannt aufatmen. Zusätzlich zum Wohlfühlklima lädt uns ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 2.84m/s zu Spaziergängen ein. Er weht dabei aus einer Richtung von 2° und kann Böen von bis zu 2.77m/s erreichen. Zum Abschluss noch zwei gute Nachrichten für jeden, der den Tag im Freien verbringen möchte: Die Wolkendecke beträgt lediglich 69% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0. Also, packen Sie Ihre Jacke ein und genießen Sie den Tag in Santanyí am 08. November 2024. Es wird ein schöner Tag auf Mallorca.