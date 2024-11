Wenn das liebevoll mediterrane Klima Mallorcas auf den herbstlichen November trifft, müssen sich die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa auf ein überwiegend bewölktes Wetter einstellen. Doch ist es nicht die trübe Version, die manchen den Tag vergrauen könnte! Der 8. November 2024 verspricht angenehm milde Temperaturen unter einer Wolkendecke, die 84 Prozent des Himmels bedeckt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt sogar bei 0 Prozent, sodass nichts die Freude am Bummel durch die malerischen Straßen von Santa Ponsa trüben sollte.

Temperaturbetrachtung: Von Morgen bis Nacht

Mittlerweile sind wir darauf vorbereitet, dass das Wetter auf Mallorca seine ganz eigenen Kapriolen schlägt. Dennoch hält der kommende 8. November in Santa Ponsa eine stabile Prognose bereit: Der Tag startet mit einer minimalen Temperatur von 17,43°C und erreicht im Tagesverlauf eine maximale Temperatur von 20,77°C. Ganz konkret werden am Morgen 17,55°C erwartet, am Tag ist das Thermometer bei 20,26°C, am Nachmittag bei 18,62°C und in der Nacht bei 17,61°C.

Die gefühlt 'reale' Temperatur

Turbo oder Schnecke - das Spiel der Temperaturen und Gefühlstemperaturen! Es sind nicht immer die Zahlen auf den Thermometern, die uns sagen, wie warm oder kalt wir uns fühlen. Die gefühlte Temperatur an diesem Tag wird morgens bei 17,5°C liegen, steigt tagsüber auf 20,14°C, fällt dann am Nachmittag auf 18,65°C und landet in der Nacht bei 17,65°C – alles in allem ziemlich nah an den eigentlichen Temperaturen.

Atmosphärischer Druck, Feuchtigkeit und der Zephyr – das himmlische Trio

Neben den Temperaturen spielen natürlich auch der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind eine essentielle Rolle in unserer Wettervorhersage. Am 8. November beträgt der atmosphärische Druck in Santa Ponsa 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeitsprozentsatz liegt bei 69. Der Wind macht sich mit 2,63m/s aus Richtung 332° bemerkbar, wobei Böen von bis zu 2,72m/s auftreten können.

Zeigen Sie also dem 2024er Novemberwetter die kalte Schulter und genießen Sie die angenehmen Temperaturen in Santa Ponsa, begleitet von einer frischen Meeresbrise. Hilf uns, dem trüben Wettermonat ein warmes - Nein, dankeschön! - zu entlocken.