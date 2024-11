Wie wir alle wissen, kann das Wetter auf unserer schönen Insel Mallorca recht wechselhaft sein. Für den heutigen Tag, den 8. November 2024, prognostizieren wir in Cala Rajada ein überwiegend leichtes Regenwetter bei milden Temperaturen. Während sich Einheimische und Besucher in warme Kleidung hüllen, sorgt der Regen für eine willkommene Abwechslung im sonst sonnenverwöhnten Badeort. Setzen Sie also Ihre Regenjacken auf und genießen Sie den Tag in Cala Rajada!

Temperaturen: Milde Herbstwärme Die Temperaturen bleiben heute angenehm mild mit einem Minimum von 18.05°C und einem Maximum von 19.61°C. Morgens erwarten wir 18.55°C, wobei die Temperatur tagsüber auf 19.61°C ansteigt. Der Nachmittag bleibt ebenfalls mild mit 18.62°C, während die Nachttemperatur auf 18.05°C heruntergehen wird. Ziehen Sie sich also etwas wärmer an, wenn Sie vorhaben, nach Sonnenuntergang draußen zu sein. Gefühlte Temperaturen: Eine leichte Brise Die thermischen Gefühlswerte für heute liegen ebenfalls in einem angenehmen Bereich. Morgens fühlt es sich wie 18.5°C, tagsüber wie 19.58°C, nachmittags wie 18.57°C und nachts schließlich wie 17.97°C an. Ein leichter Pulli oder eine leichte Jacke dürfen also nicht fehlen! Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, und Wind: Die Herbstlichen Elemente Der atmosphärische Druck für heute beträgt 1022 hPa und wir haben eine Luftfeuchtigkeitsrate von 75%, was dieses feuchte Wettergefühl ausmaken wird. Der Wind wird voraussichtlich mit einer Geschwindigkeit von 3.79 m/s in Richtung 13º wehen, mit Windböen von 3.64m/s. Die Wolkendecke beträgt etwa 19% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 96%. So kommt die Stimmung eines gemütlichen Herbsttages trotz des leichten Regens sicher nicht zu kurz.