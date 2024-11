Schnell sein lohnt sich an diesem Wochenende auf Mallorca – und zwar in Hinsicht auf die Freizeitgestaltung! Die Wetterbedingungen erlauben an diesem Freitag noch den Aufenthalt im Freien, bevor es über den Samstag hinweg bis zum Sonntagabend zu mehreren Regenepisoden und sogar Gewitter kommt. Die genaue Vorhersage auf Basis der Prognose des balearischen Wetteramtes Aemet im Detail:

Der Freitagvormittag und -mittag zeigt sich heiter bis bewölkt, bei Sóller bedeckt. Im nördlichen Zentrum der Insel ist mit leichtem Regen zu rechnen. Im Norden und Nordwesten liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei zwischen 35 und 65 Prozent. Der Nachmittag präsentiert sich überwiegend heiter, im Zentrum bedeckt. Einzig für Manacor werden Niederschläge vorhergesagt. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag schwanken die Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad. Am Abend muss mit überwiegend hochstehenden Wolken gerechnet werden, wobei kein Regen zu erwarten ist, und das Thermometer sinkt auf 15 bis 18 Grad. Bemerkenswert wird abends die hohe Luftfeuchtigkeit von bis zu 100 Prozent (Sineu) sein.

Die trockene Nacht von Freitag auf Samstag bringt Temperaturen von zwischen 12 und 17 Grad mit sich und insgesamt leicht wolkigen Himmel.

Der Samstagmorgen steht sinnbildlich für das Wetter des kommenden Wochenendes auf Mallorca: Von heiterem Sonnenschein in Andratx, leichter Bewölkung in Sineu, wolkigem Himmel mit leichtem Regen in Palma bis hin zu völliger Wolkenbedeckung in Artà ist alles dabei. Es sind Temperaturen von 15 bis 19 Grad angekündigt. Mittags wird sich der Himmel zuziehen und wird es mehrheitlich zu Regen kommen. Die inselweite Regenwahrscheinlichkeit ist mit 70 bis 100 Prozent angegeben. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 23 Grad. Der Samstagabend stellt sich überwiegend wolkig dar, mit sinkenden Temperaturen von 15 bis 18 Grad und höchstwahrscheinlichem Regen.

In der Nacht zum Sonntag soll es überall auf der Insel regnen, in Pollença ist sogar mit Gewitter zu rechnen. Die Mindesttemperaturen reichen von 11 bis 15 Grad. Der Sonntagmorgen und -vormittag wird von Regen geprägt sein, wobei die Sonne leicht hinter den Wolken vorbeilugt. Der Regen wird in Richtung Nachmittag etwas abnehmen, aber bestehen bleiben. Zum Abend hin wird er bis auf den Norden und Osten von Mallorca bei weiterhin leichter Bewölkung aufhören.

Über die gesamten Tage hinweg sollten Sie sich lediglich auf leichten bis mäßigen Wind einstellen. Ein lange geplanter Museumsbesuch dürfte an diesem Wochenende eine geeignete Wahl sein. Halten Sie auf jeden Fall den Regenschirm bereit und kleiden Sie sich entsprechend.

Das Wetter auf Mallorca hat am vergangenen Donnerstag für eine Überschwemmung der Landstraße Ma-11 in Richtung Sóller gesorgt. Der Verkehr musste abschnittsweise gesperrt werden und es kam zu einem Stau, von denen auch der Tunnel auf dem Weg in das pittoreske Orangendorf betroffen war. Der starke Regen sorgte in der Gemeinde Bunyola vereinzelt für Stromausfälle. Mehr Infos hier.