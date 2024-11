Die malerische Stadt Cala Millor auf der sonnigen Insel Mallorca steht heute vor einem wieder typischen Herbsttag. Dieser Wetterbericht wird Sie mit den neuesten Details zum Wetterzustand, den Temperaturen, der gefühlten Temperatur sowie dem Luftdruck und der Luftfeuchtigkeit in Cala Millor versorgen. Hier erwarten Sie präzise Vorhersagen, die auf den neuesten meteorologischen Daten basieren.

Die Temperaturen in Cala Millor

Die Temperaturen in Cala Millor sind für einen Novembertag recht mäßig. Die Tiefsttemperatur liegt bei 16.55ºC während die Höchsttemperatur des Tages bei 19.36ºC liegt. Der Morgen wird mit etwa 16.63ºC beginnen. Während des Tages erwarten wir ein Hoch von 18.91ºC, und am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 17.91ºC. In der Nacht halten sich die Temperaturen stabil bei 17.99ºC.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor

Zusätzlich zu den realen Temperaturen, sind es die gefühlten Temperaturen, die unseren Komfort und unser Wohlbefinden beeinflussen. Am Morgen wird die gefühlte Temperatur bei etwa 16.54ºC liegen. Tagsüber wird die Temperatur auf 18.74ºC steigen und am Nachmittag wird sie sich auf 17.85ºC abkühlen. Nachts wird eine gefühlte Temperatur von 17.96ºC erwartet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Millor

Bezüglich anderer wichtiger Elemente des Wetters: Heute beträgt der atmosphärische Druck in Cala Millor 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 72%. Der Wind wird im Durchschnitt mit 8.43m/s wehen und seine Richtung wird bei etwa 15º sein. Zudem können wir Böen von bis zu 10.68m/s erwarten. Die Bewölkung wird sich auf etwa 68% belaufen und es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 30 %. Der heutige Tag in Cala Millor wird also leicht regnerisch sein.

Lassen Sie diesen Wetterbericht Ihre Entscheidungen für den Tag in Cala Millor leiten und bleiben Sie sicher und trocken inmitten der Schönheit Mallorcas. Bleiben Sie dran für aktuelle Wetterupdates.