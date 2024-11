Ein besonderer Tag kündigt sich an, in der malerischen Landschaft von Port d'Andratx erwartet uns am 09. November 2024 ein frischer Beginn mit leichtem Regen. Unsere Wetterprognose verspricht eine interessante Mischung: mild anmutende Temperaturen, ein moderater Atmosphärendruck und ein Wind, der den Regentagen an der Küste alle Ehre machen wird. Port d'Andratx, wie wir es kennen, in all seinen launischen, aber immer faszinierenden Wetterbedingungen.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf: Der Tanz zwischen 18 und 20 Grad Die minimale und maximale Temperatur des Tages liegen eng beieinander - von 18.76ºC bis hin zu 20.25ºC. Der Morgen zeigt sich erwartungsgemäß frisch mit 18.81ºC, während die Temperatur am Tag auf angenehme 19.81ºC klettert. Der Nachmittag hält mit 19.49ºC an, bevor die Nacht uns eine wohlige Atmosphäre mit 18.88ºC schenkt. Gefühlte Temparaturen: Ganz so, wie es die Zahlen versprechen Das Gefühl der Temperatur folgt nahezu perfekt den Thermometerablesungen. Am Morgen wird es sich wie die versprochenen 18.81ºC anfühlen, während es tagsüber nach gefühlten 19.78ºC aussieht. Der Nachmittag verspricht eine gefühlte Temperatur von 19.48ºC und die Nacht wird es um behagliche 18.81ºC absenken. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine Wettersymphonie Der Atmosphärendruck von 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeitswerte von 74% runden das Bild eines typischen Novemberwetters ab. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.46 m/s aus Richtung 31º wehen und Böen von bis zu 7.42 m/s mitbringen. Was wäre schließlich ein tag schwerer Wolkendecke, die 68% erreicht, ohne eine angemessene Regenwahrscheinlichkeit von 73%? Genießen Sie also den frischen Morgen und den erleichternden Regen, während Sie die malerische Schönheit von Port d'Andratx entdecken. Denn am Ende des Tages ist es das Wetter, das diese wunderschöne Stadt zu dem macht, was sie ist.