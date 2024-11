Ein guter Morgen an alle Leser, heute berichten wir über das Wetter in Santanyí am 09. November 2024. Nach unserer aktuellen Prognose erwartet uns leichter Regen, begleitet von milden Temperaturen. Mit mindestens 16,53 ºC und maximalen Temperaturen um die 20,11 ºC wird es ein typischer Herbsttag auf unserer wunderschönen Insel Mallorca.

Moderate Temperaturspanne für den Tag Zum Tagesbeginn empfängt uns der Morgen mit erfrischenden 16,7 ºC, bevor die Temperatur mittags auf 19,62 ºC ansteigen wird. Am Nachmittag sinken die Werte leicht auf 18,37 ºC und in der Nacht erwarten wir angenehme 18,29 ºC. Eine recht moderate Spanne, die dem klimatischen Charakter unserer Region gerecht wird. Gefühlte Temperaturen bleiben konstant Die gefühlten Temperaturen bleiben den gesamten Tag über ziemlich konstant. Morgens bei 16,65 ºC, erhöhen sie sich bis zum Mittag auf 19,41 ºC. Auch der Nachmittag bietet mit 18,3 ºC wenig Veränderung und in der Nacht werden wir gefühlte 18,26 ºC haben. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck beträgt voraussichtlich 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 68% liegen. Interessant wird der Wind: Mit einer Geschwindigkeit von 7,33 m/s aus der Richtung 10º und Böen bis zu 11,08 m/s kann es zeitweise recht frisch werden. Die Wolkendecke zeigt sich mit 84% recht bedeckt und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 21%. Doch keine Sorge, unsere liebenswerte Insel zeigt sich auch bei leichtem Regen von ihrer schönsten Seite.