Im traumhaften Santa Ponsa auf Mallorca kündigt sich für den 9. November 2024 ein leicht regnerischer Tag an. Trotz der Regenschauer verspricht das Thermometer mäßige Temperaturen, die einen angenehmen Herbsttag auf der beliebten Baleareninsel garantieren.

Temperaturverlauf des Tages

Ins Detail gehend winkt Santa Ponsa mit minimalem Temperaturwert von 17.39ºC und maximalen 20.72ºC an. Der Morgen startet bereits mit milden 17.43ºC und steigt im Verlauf des Tages auf gemütliche 20.01ºC an. Am Nachmittag erwartet uns ein leichter Temperaturrückgang auf 18.89ºC, während die Nacht dann mit erfrischenden 17.39ºC hereinbricht.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen liegen ganz im Sinne des tatsächlichen Temperaturverlaufs. Der Morgen fühlt sich an wie 17.42ºC, während der Tag herrlich frische 19.92ºC verspricht. Der Nachmittag kühl mit leicht gedämpften 18.82ºC und schließlich wird der Abend von einem kühlen Hauch mit 17.3ºC vertreten, ideal für eine gemütliche Abendrunde.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abgesehen von den Temperaturen haben wir die weiteren meteorologischen Daten analysiert. Der atmosphärische Druck wird bei 1022 hPa liegen. Eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit von 71% wird für eine gewisse Schwüle sorgen, jedoch nichts, was dem typischen Inselklima widersprechen würde. Im Hinblick auf den Wind erwarten wir eine Geschwindigkeit von 3.11m/s sowie Böen bis zu 3.57m/s aus der Richtung 22º.

Trotz einer Wolkendecke von 74% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 49% lässt sich der Tag auf Mallorca genießen. Vergessen Sie Ihre Regenjacken und Pullover nicht, um das mallorquinische Wetter in vollen Zügen zu genießen.