Herzliche Begrüßung, liebe Leserinnen und Leser, zu unserem stets akkuraten und präzisen Wetterbericht für Cala Rajada. Für den 09. November 2024 zeichnet sich ein Tag mit erfrischendem leichten Regen ab. Die Temperaturen bewegen sich zwischen einem angenehmen Minimum von 17,45ºC und einen Höchstwert von 19,33ºC. Bereiten Sie sich vor auf einen beruhigenden Tag, ideal zum entspannen und genießen des herbstlichen Klimas auf unserer bezaubernden Insel Mallorca. Unser ausführlicher Bericht gibt Ihnen einen detaillierten Einblick in die Wetterbedingungen des Tages.

Die Temperaturen im Detail

Beginnen wir mit der näheren Betrachtung der prognostizierten Temperaturen während der verschiedenen Tagesabschnitte. Am Morgen können wir mit milden 17,5ºC rechnen, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 18,98ºC steigern. Der Nachmittag bleibt weiterhin stabil mit vorhergesagten 18,44ºC. Und auch die Nacht bleibt mit 18,66ºC recht angenehm.

Gefühlte Temperaturen

Zur Gefühltemperatur können wir sagen, dass sie durchweg sehr nahe an den tatsächlichen Werten liegt. Am Morgen fühlt es sich an wie 17,45ºC, während des Tages steigt das gefühlte Thermometer bis auf 18,89ºC an. Der Nachmittag bringt ein gefühltes Temperaturerlebnis von 18,4ºC, während die nächtliche Temperatur bei 18,67ºC liegt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abschließend werfen wir einen Blick auf die weiteren Wetterdaten. Der Atmosphärendruck beträgt 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 75%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9,52m/s in Richtung 19º und es können Böen von bis zu 10,88m/s auftreten. Zur Bewölkung wird eine Wolkendecke von 60% erwartet und die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei 26%.

Insgesamt sehen wir einem ruhigen, leicht regnerischen Tag entgegen, ideal, um die natürliche Schönheit von Cala Rajada zu erkunden. Packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie den Tag.