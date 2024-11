Das Wetter in Palma hat für den heutigen Tag, den 10. November 2024, eine interessante Prognose für uns parat. Wir erwarten einen Tag mit leichtem Regen, der jedoch nicht die übliche Freude und den Charme der Hauptstadt Mallorcas trüben wird. Mit milden Temperaturen zwischen 14,8°C und 18,77°C bietet dieser Spätherbsttag dennoch die Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu genießen oder einfach nur auf der Terrasse einen heißen Kaffee zu trinken.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen in Palma variieren heute wie ein sanftes Meer. Sie starten am Morgen bei ganz angenehmen 14,89°C. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf bis zu 17,65°C an und bietet somit ein angenehmes Klima für alle Aktivitäten im Freien. Der Nachmittag bringt mit 16,23°C eine kleine Abkühlung, die den Sonnenuntergang noch angenehmer machen wird. Abends wird es mit 14,97°C etwas kühler, perfekt für einen gemütlichen Abend in Palma.

Gefühlte Temperaturen

Wahrnehmen werden wir die Temperaturen heute jedoch etwas anders. Morgens fühlen sich die 14,89°C wie 14,68°C an. Dieser Trend setzt sich auch im Tagesverlauf fort, sodass wir mittags bei gefühlten 17,46°C und nachmittags bei gefühlten 15,92°C liegen werden. In der Nacht wird uns Palma das Gefühl von 14,64°C bescheren.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen spielen auch andere Wetterfaktoren eine wichtige Rolle. Der Atmosphärendruck beträgt heute 1023 hPa und wir gehen von einer Luftfeuchtigkeitsrate von 76% aus. Hinzu kommen ein sanfter Wind von 4,33 m/s aus der Richtung 342° und leichte Böen von bis zu 5,8 m/s. Nicht zu vergessen: Mit 45% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 79% sollten Sie nicht auf den Regenschirm verzichten.