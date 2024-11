Die idyllische Stadt Alcúdia auf Mallorca erwartet heute, am 10. November 2024, einen Tag mit leichtem Regen. Während Regentage auf den Balearen eher eine Seltenheit sind, bietet dieser eine angenehme Abwechslung von der sonst durchgehend strahlenden Sonne. Damit können Bewohner und Besucher eine mildere und dennoch wärmende Temperatur genießen, während die umliegende Natur und die historischen Stätten in dem erfrischenden Nass aufblühen.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Die Temperaturen reichen heute von milden 17,55 Grad Celsius am frühen Morgen bis hin zu einem Höhepunkt von 19,41 Grad Celsius am Mittag. Der Abend bringt eine leichte Abkühlung auf 17,82 Grad Celsius, während die Nacht bei angenehmen 18,38 Grad Celsius bleibt. Diese milden Temperaturen laden zu entspannten Spaziergängen und gemütlichen Abenden in den zahlreichen Restaurants und Cafés von Alcúdia ein.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der leichten Regenschauer bleibt das gefühlte Wetter behaglich. Morgens fühlt es sich an wie 17,46 Grad Celsius, tagsüber wie 19,05 Grad Celsius und am Abend sinkt die gefühlte Temperatur nur leicht auf 17,51 Grad Celsius. In der Nacht bleibt es mild mit 18,02 Grad Celsius. Ziehen Sie einen leichten Schal oder ein Jäckchen an und der Tag kann kommen!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bei einem atmosphärischen Druck von 1023 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 63% bleibt das Wetter heute trotz des Regens angenehm. Denken Sie daran, einen Regenschirm mitzunehmen, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100%. Der Wind weht mäßig mit 9,54 m/s aus Richtung 24 Grad und kann in Böen bis zu 12,8 m/s erreichen. Nichtsdestotrotz bleibt die Wolkendecke mit 56% relativ gelassen und lockert das Wetterbild auf.

Genießen Sie also diesen erfrischenden Tag in Alcúdia, machen Sie das Beste aus dem Wetter und lassen Sie nichts Ihre Stimmung trüben. Alles in allem bleibt Mallorca, auch bei Regen, ein Ort voller Zauber und Schönheit.